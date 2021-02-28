Normalleşme ile başlayacak düğünler nasıl olacak?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden bir olan düğünlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yeni normalleşmede düğünlerin nasıl olacağına dair pek çok soruyu sektör temsilcileri cevapladı.

Mekan sahipleri ve evlenmek isteyenler "Düğünler ne zaman başlayacak?" sorusunu sorarken İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı:

"Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.

Ücret artışı

Süreç henüz bitmediği için fiyatlar konusunda bir istikrar sağlanmış değil. Ancak düğünlerde kullanılan her türlü tedarik ve malzemede yüzde 20'den başlayan ücret artışları oldu. Bu durumda 2021 yılında normalleşme başladığında düğün törenlerinde kullanılan ürün ve hizmetlere gelen artışlara bağlı olarak ücret artışı öngörülüyor.

Rezervasyonlar başlamadı

Şu an yaşanan belirsizlikten dolayı henüz rezervasyon yaptıranlar var diyemeyiz. Ancak fiyat araştırması, sezonun ne zaman başlayacağı soruları çok sık geliyor.

Düğünlerin ne zaman müzikli ve yemekli yapılmaya başlanacağı aslında Bilim Kurulu'nun ve yetkililerin cevap verebileceği bir soru. Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz ise Ramazan ayının bitimi ile beraber başlaması.

Kır düğünleri

Düğün tercihlerinin açık hava konseptine yoğunlaşması konusu konuşuluyor. Pandeminin bitmesiyle beraber kır düğünü konseptine yoğunlaşma olmayacak. Aşılanmanın tamamlanmasıyla beraber herkes bundan önceki dönemlerde nasıl düğün yapıyorsa öyle devam edecektir.

"HES kodu" tavsiyesi

Ramazan Bayramı'nın bitimi ile (15 Mayıs) düğünlere kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyoruz. Bu süreçte çiftlere önerimiz; düğün etkinliklerini yaparken en özel anlarınızı emanet etmeyi düşündüğünüz işletmelerin yetkili yerler olmasına dikkat edin.

Yani Düğün Davet Salonu İşletme İzin Belgesi olan yerleri tercih edin. En az 3 ay önceden düğün planlamasına başlayın. Düğün davetiyelerinde, davetlilerin HES kodu oluşturarak gelmeleri gerektiği konusunu belirtin."

"Düğün yapmak isteyenlere tavsiyem biraz daha beklemeleri"

İstanbul’da bir otelde düğün organizatörlüğü yapan Ertan Zoroğlu, pandeminin en çok düğün organizasyonlarını etkilediğini belirterek, "Bu da çok fazla insanın para kazanamaması demek. Düğünlerde çalışan müzisyenler, fotoğrafçılar, servis personeli, gelinlikçi, düğünlere ürün tedarik eden firmalar pandemi ile beraber çalışamaz hale geldi" diye konuştu.

Düğünlerde fiyat artışı olup olmayacağını herkesin merak ettiğini de vurgulayan Zoroğlu, "Şu an fiyat araştırmalarına bakarsak yiyecek içeceklere yüzde 100 zam gelmiş durumda. Bu da haliyle düğün fiyatlarına yansıyacak" dedi ve ekledi:

"Düğün yapmak isteyenlere tavsiyem biraz daha beklemeleri. Çünkü düğüne gelecek misafirleri de düşünmek gerekiyor. Yasaklar sebebi ile yaşlılar düğüne gelemiyor, saat sınırlaması olduğu için düğünün başlaması ile bitmesi bir oluyor, birçok insan tedirgin olduğu için düğüne gitmek istemiyor. Biraz daha sabredin çünkü esas olan pandemi sebebi ile düğün sonrası üzüntü yaşamamaktır."

"Düğün sahipleri ile karşı karşıya geldik"

Samsun’da düğün salonu sahibi olan A.H. ise yaşadığı süreci, "Rezervasyon yapılan düğünlerde pandemi ilan edilince sözleşmeler tek taraflı feshedildi ve tüm zararı salon sahipleri karşıladı. Düğün sahipleriyle sık sık belirsizliklerden dolayı karşı karşıya gelindi" diye anlattı.

A.H., "Düğün salonu fiyatları pandemi sürecinde yüzde 40 civarı düştü. Hali hazırda 2021 yazı için yapılan rezervasyonlar da pandemi öncesine göre 3 kat düştü. Bugün ise hala 2020 sezonu fiyatları uygulanıyor. Hizmet sektöründe yüzde 70 oranında fiyat artışları var ancak bu şu anda düğün fiyatlarına yansıtılamıyor. İnsanlar belirsizlikten dolayı düğün günler için kararsızlar. Düğün salonu çalışanları, müdür, müzisyen, garsonlar da bu işte ciddi anlamda zarar edenler gurubunda yer alıyor" ifadelerini kullandı.