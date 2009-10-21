'Normalde soğukkanlı değilimdir'

Daha çok güleceğim

Kriko koltuğu deldi

Hastaneye taksiyle gittim

Geçen hafta TEM'de ciddi bir trafik kazası geçiren Saba Tümer, CNN Türk'te yaptığı programda başından geçenleri anlattı.Tümer, kaza sırasında otomobili kullanan ulaştırma sorumlusu Metin Yıldız, yoldan çevirdiği taksinin müşterisi Özlem Küçük ve Trafikten Sorumlu İl Emn. Md. Yard. Oktay Bulduk'u da programında konuk etti. Emniyet kemerinin takılı olmaması halinde arabadan fırlayacağını, şu anda omzu ile boynunda bir ağrı olduğunu anlatan Tümer şöyle devam etti:"Emniyet kemeri olmasaydı, camdan çıkıp öbür şeride geçmiştim. İnternette 'bu kadar gülerse' olacağı budur' şeklinde bazı yorumlar yapılmış. Kendinize gelin Allah aşkına! Şimdi daha çok güleceğim. Hayatta her şey bir an meselesi..." Kazanın şokuyla o anı hatırlamadığını söyleyen Tümer, ulaştırma görevlisi Yıldız'a "Ben bağırdım mı?" diye sordu. Yıldız, "Siz o anda zaten koltuktan fırlayıp benim yanıma gelip gittiniz ama farkında değildiniz" diye cevap verdi.Tankerin birkaç araca çarptıktan sonra kendilerine vurduğunu da anlatan ulaştırma görevlisi Yıldız, "İlk vurduğu araçlar devrildi. Bize gelene kadar hız kesti. Sonra bariyerlere vurduk. Alttan kriko çıkıp Saba Tümer'in oturduğu koltuğu deldi" dedi. Tümer'i hastaneye götüren Özlem Küçük ise Tümer'in şokta olmasına rağmen mantıklı konuştuğunu belirtirken, Tümer şunları söyledi: "Normalde hiç soğukkanlı değilimdir. Düşünce bile bayılırım falan ama Allah bir güç veriyor demek ki..."Saba Tümer, kaza sonrası telefonunu bulamadığını, oradaki bir kişiden telefonunu istediğini ancak, "Kontörüm yok" yanıtıyla karşılaştığını şaşkınlıkla anlattı. Özlem Küçük'ün içinde olduğu taksiyi durdurduğunu ve hamile olan Özlem Hanım'ın hiç tereddüt etmeden kendisini hastaneye götürdüğünü belirten Tümer, Özlem Hanım'a yardımı için teşekkür etti.