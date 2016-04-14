Normal doğumu teşvik sigortası geliyor

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı torba yasa taslağı, normal doğumlar için hastanelere sigorta zorunluluğu getiriyor. Normal doğuma bağlı olarak kadın ve çocuğun uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar sigorta tarafından karşılanacak, sigortayı hastaneler yaptıracak.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre; taslakta yer alan bir diğer önemli madde de aşıda aile rızası aranmaması. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla ile öğretmen eşi Reyhan Ayyayla, ikizlerine Hepatit B aşısı yaptırmak istememişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ailenin kararını mahkemeye götürdü. Daha sonra olay, Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme, ailenin bireysel başvurusu üzerine, aşının kanuni bir zorunluluk olmadığını ve ailenin rızasının geçerli kabul edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı, bu karar sonrasında aşıyı zorunlu hale getirmek için kolları sıvadı. Yasaya şu madde ekleniyor: “Hiç kimse rızası olmaksızın bağışıklama amaçlı aşılamaya tabi tutulamaz. Çocuklara veya mahcurlara yapılacak aşılamada velisinden veya vasisinden izin alınır. Ancak çocuklara yapılacak olan kızamık, polio (çocuk felci), kabakulak, kızamıkçık, difteri, boğmaca, suçiçeği, hepatit A, verem aşıları ile toplumun ve topluluğun sağlığını tehdit edeceği bilim kurulunun önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen aşılarda, rıza aranmaz.”

72 yaşına kadar çalışma hakkı

Türkiye’deki hekim eksikliğini gidermek için yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre hekimlere 72 yaşına kadar çalışma hakkı sunulacak

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta yer alan diğer önemli maddeler şöyle:

-ORGAN NAKLİ: İstanbul 5. ve 6. İdare Mahkemeleri, iki kişinin “akraba olmayandan organ nakli” talebine yönelik İstanbul İl Müdürlüğü’nün ret kararını iptal etmişti. Mahkemeler, gerekçe olarak komisyon kararının yasal zorunluluk olmadığını belirtmişti. Bakanlık, torba yasadaki maddeyle Organ Nakli Etik Komisyonu’nun verdiği kararları yasal hale getiriyor. Böylece organ naklinde Etik Komisyonu’nun vereceği karar kesin olacak.

-UYUŞTURUCU: Uyuşturucu kullanan bağımlı, sağlık kuruluşlarına tedavi olmak için başvurduğunda hakkında yasal işlem başlatılmayacak. Ceza verilemeyecek. Böylece bağımlıların rahatlıkla AMATEM’e başvurması hedefleniyor.

-SAĞLIK TURİZMİ: Sağlık Turizmi Kurulu oluşturuluyor. Kurulda, Sağlık Bakanı başkanlığında; Ekonomi, Kültür ve Turizm bakanları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları yer alacak.

-TOPLU SİGORTA: Üniversitelerde ve kamu hastanelerinde görev yapan hekimlere toplu sigorta yapılacak. Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçeleri merkezi hizmet yoluyla alınacak. Böylece sigorta primlerinde indirim sağlanabilecek. Primlerin yüzde 50’sini hekim, yüzde 50’sini sağlık kuruluşu ödeyecek.

-SAĞLIKTA ŞİDDET: Görevi başında şiddete uğrayan sağlık personeline hukuki yardımda bulunulacak. İlgili personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına, hukuki yardım isteyip istemediği sorulacak. Talep etmeleri halinde ücretsiz olarak hukuki yardım yapılacak.