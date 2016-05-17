Normal doğum yaptıran hastanelere sezaryene göre yüzde 40 daha fazla prim ödenecek

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, devletin hastanelere ödediği normal doğum ücretleri sezaryene göre yüzde 30-40 artırılacak.

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde sezaryen oranı en yüksek ülke olarak göze çarpıyor. Türkiye’de 100 doğumdan 53.5’i sezaryenle yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, sezaryenle doğumu azaltmak amacıyla normal doğumu teşvik için 4 adım atmaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, kadın doğum asistanlarını takibe alacak. Bakanlığa bağlı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) aldığı karar doğrultusunda, yılda 80 normal, 40 zorlu doğum yaptıramayan kadın doğum asistanları, “uzmanlık” belgesi alamayacak.

Sigorta zorunluluğu

Planda yer alan bu madde hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde görev alacak uzmanları etkiliyor. SGK ile görüşmeleri sürdüren bakanlık, devletin hastanelere ödediği normal doğum ücretlerini de sezaryene göre yüzde 30-40 oranında artıracak. Böylece, hastanelerin sezaryenle doğumdan vazgeçmesi sağlanacak. Normal doğumda daha çok riskle karşılaşan hekimlerin yüksek tazminatlardan çekindiği için sezaryenle doğuma yöneldiğinden hareket eden Sağlık Bakanlığı, normal doğumlar için hastanelere sigorta zorunluluğu getiriyor. Sigortadan, normal doğuma bağlı olarak kadın ve çocuğun uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar karşılanacak; sigortayı hastaneler yaptıracak. Bakanlık, hastanelerde oluşturduğu gebe okullarını daha aktif hale getirecek. Bazı anne adaylarının estetik kaygılardan dolayı sezaryenle doğuma yöneldiğini tespit eden bakanlık bilinçlendirme kampanyaları düzenleyecek.

Geçen yıl gebe okullarında 163 bin 378 anne adayı eğitim alırken, bu yıl hedef 200 bin anne adayı olarak belirlendi.

"Teşvik eden bir plan"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eylem planını şöyle anlattı:

“Normal doğumda olabilecek komplikasyonların sigortasını, kamu olarak biz üstleneceğiz. Gebe okulu sayesinde anneler normal doğumu tercih edecek. Bazı yerler var ki hiç normal doğum yapmamış. Burada da normal doğum eğitiminin asistanlık döneminde zorunlu olarak verilmesini sağlayacağız. Normal doğumu yapan ekibin döner sermayeden teşvik edileceği, sezaryen yapanların da alacağı miktarın daraltılacağı bir sistem olacak. Burada yalnız ceza yok. Yüzde 80 teşvik eden ve eğiten bir eylem planı olacak. Normal doğum odalarını cazip hale getireceğiz."