Normal doğum inadı bebeği öldürdü

Hastanede, doktorların normal doğum için saatlerce karnına bastırdığı Arife Kaplan, uzun bir süre sonra sezaryene alındı. Ancak geç kalındığı ve karnına fazla bastırıldığı için, rahmi yırtarak karın içine çıkan bebek yaşamını yitirdi, anne Kaplan ise sağlığını. Hastane doktorları, Arife Kaplan’ın ağabeyi Ali Saçlı’ya “Kurtulduğuna dua edin, Berat Kandili hatırına dua edin” dediler.

Şule Köktürk'ün Cumhuriyet'teki haberine göre; 9 ay boyunca özel bir doktor tarafından bebeğinin ve kendisinin sağlığı kontrol altında tutulan Arife Kaplan, doktorunun “Normal doğum yapacaksın ve bebeğini sağlıklı olarak kucağına alacaksın” sözleri üzerine, 2 Temmuz’da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Kaplan’a henüz doğumun başlamadığı çarşamba günü tekrar gelmesi söylendi. 4 Temmuz Çarşamba günü, saat 10.00’da suyu gelen Arife Kaplan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Saat 11.30’da hastaneye yatan Kaplan’ın karnına bebeğin kalp atışlarını dinlemeyi sağlayan Non Stres Test (NST) cihazı bağlandı, bebeğin kalp atışları normal olarak duyuluyordu.

Kaplan bundan soraki gelişmeleri şöyle anlattı:

“Akşam saat 20.00 gibi ağrılarım başladı. Yattığım yatakta NTS’ye de bağlıydım. Sancım iyice artmıştı, bulunduğum yatakta 4 tane doktor karnıma çok bastırdı ve orada doğurtmaya çalıştı. Sonra beni sancı odasına aldılar, jinekolojik masaya yatırdılar, burada da karnıma bastırmaya devam ettiler. Tüm güçleriyle karnıma bastırdılar, bastırırken ıkın diye bağırıyorlardı. Saat 23.30-24.00’te bebeğin kalp atışlarının yavaşladığını görünce beni sezaryene aldılar. Ameliyattan sonra sabaha doğru 03.30-04.00 gibi uyandım. Çok bastırdıkları için böbreklerim zarar görmüş, rahmim parçalanmış.”

Sezaryenden sonra, bebeğin doğum saati hastane raporuna 01.10 olarak geçti. Canlı doğan erkek bebeğin, ne boyu ölçüldü ne de tartıldı, çünkü “Bebek Kaplan” o gece doğumda geçen süre içinde gördüğü zarar sonucu yüzde 80 sakat kalma ihtimali nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.