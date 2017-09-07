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Dünya

Nordea genel merkezini İsveç’ten Finlandiya’ya taşıyacak

İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Dünyanın en büyük 19

07 Eylül 2017 15:11

İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Dünyanın en büyük 19. Bankası olan Nordea, Euro bölgesinde kalma amacıyla genel merkezini İsveç’ten Finlandiya’ya taşıyacağını duyurdu.
Alınan bu kararın beklemesine rağmen İsveç iş dünyasında tartışmalara yol açtı.
Nordea tarafından yapılan açıklamada, “İskandinav iç pazarındaki operasyonlarımızda bir değişiklik olmayacak, müşterilerimiz açısından verdiğimiz hizmetlerde hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece az sayıda çalışanımız bu durumdan etkilenecek ve Nordea ise dört iç pazarda birden büyük vergi mükelleflerinden biri olmaya devam edecek” denildi.
Nordea CEO’su Casper von Koskull, yeni düzenlemelerin taşınma kararında etkili olduğunu ancak kararın alınmasında en büyük faktörün bankalar birliğine yakın olmak olduğunu söyledi.
Nordea Yürütme Kurulu Başkanı Björn Wahlroos ise yaptığı açıklamada, “Nordea’yı Avrupalı bankalarla eşit konumda tutmayı önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz.” dedi.

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