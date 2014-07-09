Nordbank davasında karar açıklandı



HSH Nordbank bankasının eski yönetim kurulu üyeleri hakkındaki mahkeme kararı açıklandı. Bankanın eski yönetim kurulu başkanı Hans Berger ve diğer üyeler hakkındaki dava geçen yıl başlamıştı.

Bankacılar, 2007 yılında "Omega 55" kod adıyla yürütülen ve zararla sonuçlanan malî operasyon nedeniyle yargı önüne çıkarılmıştı. Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerine ait HSH Nordbank bankası, "Omega 55 operasyonu" kapsamında 160 milyon euro zarara uğramıştı. Batma tehlikesi geçiren banka, devletin milyarlarca euroluk yardımıyla kurtarılmıştı.

Savcılık, 6 bankacının 10 ilâ 22 ay arasında tecilli hapsin yanı sıra yüksek para cezasına çarptırılmasını da istemiş, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etmişlerdi.