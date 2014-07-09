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Ekonomi
Deutsche Welle

Nordbank davasında karar açıklandı

Almanya’da haklarında kurumu zarara uğratmak suçlamasıyla dava açılan HSH Nordbank bankasının eski yönetim kurulu üyeleri beraat etti.

09 Temmuz 2014 15:30


HSH Nordbank bankasının eski yönetim kurulu üyeleri hakkındaki mahkeme kararı açıklandı. Bankanın eski yönetim kurulu başkanı Hans Berger ve diğer üyeler hakkındaki dava geçen yıl başlamıştı.

Bankacılar, 2007 yılında "Omega 55" kod adıyla yürütülen ve zararla sonuçlanan malî operasyon nedeniyle yargı önüne çıkarılmıştı. Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerine ait HSH Nordbank bankası, "Omega 55 operasyonu" kapsamında 160 milyon euro zarara uğramıştı. Batma tehlikesi geçiren banka, devletin milyarlarca euroluk yardımıyla kurtarılmıştı.

Savcılık, 6 bankacının 10 ilâ 22 ay arasında tecilli hapsin yanı sıra yüksek para cezasına çarptırılmasını da istemiş, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaHSH NordbankNordbankHans BergerSchleswig HolsteinDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/BÖ/AG

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