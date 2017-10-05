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Ekonomi

Nomura'dan Türk Lirası yorumu

"İthalat patlaması ve çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü trend iç talepteki güçlülüğün belirtisi"

05 Ekim 2017 13:49

Nomura ekonomisti Demir, TL'de istikrar sağlanması için  küresel güvenden azami desteğin gerektiğini belirtti.

Nomura ekonomisti İnan Demir, salı günü e­mail  yoluyla  gönderdiği raporunda, "2 Ekim'de açıklanan öncü dış ticaret  verisindeki "ithalat patlaması" ve "çekirdek enflasyondaki  yukarı yönlü trendin" iç talepteki güçlülüğün belirtisi olduğunu belirtti.

TÜİK'in salı günü (3 Ekim 2017) açıkladığı enflasyon verisi,  Türkiye'de çekirdek TÜFE'nin Eylül ayında 13.5 yılın zirvesine  yükseldiğini gösterdi. Demir, raporunda, "Ancak, TCMB'nin daha fazla sıkılaşmaya gitme ihtimalinin uzak olduğunun farkındayız. Bu da Türk Lirası'nda istikrar sağlanması için küresel  güvenden en yüksek ölçüde destek gerektiği anlamına  geliyor"  ifadesini kullandı.

Bigpara'nın haberine göre; TCMB, çarşamba günü yerel saat ile 10:00'da Eylül ayı  enflasyon değerlendirmesinde bulunmasının ardından, yerel  saat ile 14:30'da Eylül ayı reel efektif Döviz kuru oranını açıklayacak. Reel efektif Döviz kuru endeksi, Ağustos ayında  89.71 değerini almıştı. 

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