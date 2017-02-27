Nomura: Merkez Bankası'nın para politikalarını sıkılaştırması, TL'yi destekledi

Japonya merkezli uluslararası finans şirketi Nomura'nın Londra ekonomisti İnan Demir, Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmasının küresel anlamda olumlu bir ortamla çakışmasının Türk Lirası'na "önemli bir destek" sağladığını söyledi.

Demir, Dolar/TL 'de bir hedef vermenin zor olduğunu, ancak eğer lira değer kazanarak 3.53 seviyesini geçerse, ihracatçıların dolara geçmeleri için daha az nedenleri olacağını sözlerine ekledi.

Nomura ekonomisti Demir, Merkez Bankası'nın sıkılaştırması ve küresel anlamda olumlu ortamın TL'ye önemli bir destek sağladığını söyledi.