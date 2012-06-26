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Kültür-Sanat

Nolan bir daha Batman çekmeyecek

Batman filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan’ın eşi ve yapımcı ortağı Emma Thomas, yönetmenin bir daha asla Batman filmi yönetmeyeceğini açıkladı

26 Haziran 2012 12:41

Christopher Nolan'ın eşi ve yapımcı ortağı Emma Thomas, Nolan'ın 'The Dark Knight Rises’tan sonra bir daha Batman filmi çekmeyeceğini söyledi.
 
‘Batman Begins’ serisi ile başlayan ve dünya çapında büyük başarı elde ederek şimdiden her biri modern klasiğe dönüşen Batman filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan’ın eşi ve yapımcı ortağı Emma Thomas, yönetmenin bir daha asla Batman filmi yönetmeyeceğini açıkladı.

Amerikan sinema dergisi Total Film’in haberine göre, Nolan Türkiye'de Temmuz ayında gösterime girecek ‘The Dark Knight Rises’tan sonra bir daha Batman filmi çekmeyecek.

Thomas, SFX dergisinin dördüncü bir filmin çekilmesi olasılığı sorusuna ‘Hayır. Asla.’ cevabını verdi.

Thomas, yaklaşık 10 yıldır Batman filmlerinin yapımıyla uğraştıklarını ve bir noktadan sonra farklı işlerle uğraşmak gerektiğinin önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca Nolan’ın seriyle ilgili çok heyecanlı olduğunu ve 3 film boyunca bunu sürdürdüğünü belirten Thomas, sonraki filmlerde aynı karakterin farklı bir versiyonunu çekiyor olmanın bu heyecanı öldürebileceğini de sözlerine ekledi:

''Bir üçlemenin iyi yanı hikayenin bir başlangıç, gelişme ve sonuç bölümleri olduğu hissi yaratması. Herhangi bir filmin uzatılmış versiyonu gibi. Ancak dördüncü bir filmin her seferinde farklı bir kötü karakterin aynı şekilde alt edildiği bölümlere ayrılmış bir seri gibi algılanma tehlikesi var ve bu da Nolan'ın film yapma heyecanını yitirmesine sebep olacaktır.''

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Christopher NolanEmma ThomasThe Dark Knight Rises

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