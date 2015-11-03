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Nokta'ya polis baskını New York Times'ta: Her şey Erdoğan’ın kontrolü altına giriyor

Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Yazıişleri Müdürü gözaltına alınmıştı

03 Kasım 2015 13:00

ABD'nin saygın medya kuruluşlarından New York Times, bugün yayımlanan ve Türkiye’deki 1 Kasım Genel Seçimi sonucunu analiz eden haberinde, Nokta Dergisi’ya yönelik polis baskını ve "iç savaş" kapağıyla çıkan son sayısının toplatılma kararına da yer verildi. Haberde baskına ilişkin olarak, "Eleştiriler ve analizler her geçen gün her şeyin Erdoğan’ın ve O’nun partisinin kontrolü altına girdiği uyarısında bulunuyor" denildi.

Nokta'nın çevirisine göre New York Times, “Türkiye’deki Parti (AKP) Zaferi Erdoğan’ın Güç Arayışı Kuvvetlendirdi” başlıklı seçim analizinde, "Türkiye’deki demokrasi açısından endişe verici bir tablo olduğu" vurgulandı. 

 

“Türkiye demokrasisindeki medya ve yargı gibi kurumların kalitesine ilişkin soru işaretleri devam ediyor ki eleştiriler ve analizler her geçen gün her şeyin Erdoğan’ın ve O’nun partisinin kontrolü altına girdiği uyarısında bulunuyor.

Seçimin ertesi günü, Türk polisi, haftalık haber dergisi Nokta’yı bastı. Nokta, çok yakın geçmişte Erdoğan’ı selfie çekerken tasvir etmiş kapağı ile de  “Türk Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile suçlanmıştı. Yerel medyaca bildirildiği üzere Dergi’nin editörü gözaltına alındı ve dergi yayını durdurularak toplatıldı.

Yeni Anayasa’nın ve Hükümetin yokluğuna rağmen Erdoğan’ın muazzam yönlendirmesi etkisini sürdürüyor. Eylül’de Yürütme Komitesi’ne (AKP MYK’sı kast ediliyor) kendisine çok daha sadık isimleri eklemişti, yasaya göre O’nun (Erdoğan) tarafsız politikaları üzerinde durması gerektiği halde o ülkeyi giderek daha otoriter hale getiriyor.”

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