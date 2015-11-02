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Nokta Dergisi'nin son sayısı da toplatıldı; genel yayın yönetmeni ve yazıişleri müdürü gözaltına alındı

Derginin 18 sayısı da Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla toplatılmıştı

02 Kasım 2015 19:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şehit cenazesi önünde selfie çektirirken görülen tasarım fotoğrafının yer aldığı kapağı nedeniyle hakkında toplatılma kararı çıkarılan Nokta Dergisi’nin 24’üncü sayısı için de basılmadan toplatılma kararı alındı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murak Çapan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. 

Toplatma kararıyla birlikte Genel Yayın Yönetmeni Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Çapan, polis eşliğinde savcılığa ifadeye çağrıldı. Aramanın ardından Güven ve Çapan gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Güven ve Çapan Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Nokta Dergisi'nin 18. Sayısı da toplatılmıştı. Twitter hesabının erişiminin engellenmesine karar verilmişti.

Dergi 24'üncü sayısında, AKP'nin tek parti iktidarını garantiliyerek kesin zaferini ilan ettiği 1 Kasım seçimlerinin ardından 'iç savaş' kapağıyla çıkmış, sosyal medyada paylaşılmıştı. Dergi kapağında Saatli Maarif Takvimi'nin 2 Kasım  tarihli yaprağı kullanılmış, yaprağı altına, 2 Kasım tarihi "Türkiye İç Savaşı'nın başlangıcı" ifadesiyle işaretlenmişti.

Nokta dergisinin internet sitesinde yer alan haber şöyle:

“Daha önceden de toplatılma ve engelleme kararı ile karşılaşan Nokta Dergisi’nin bu haftaki 24’üncü sayısına da toplatılma kararı geldi.

Bugün saat 16.30 sularında NOKTA binasına gelen Güvenlik Şube ekipleri, NOKTA dergisi için toplatma kararını tebliğ etti. Dergi binamızdaki tüm dergiler polisler tarafından toplandı. Toplatma işleminin dağıtım yerlerinde de başladığı öğrenildi.”

 

Mevcutlu olarak ifade

 

Toplatma kararıyla birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Murak Çapan, da polis eşliğinde savcılığa ifadeye çağrıldı.

Ekipler, işlemleri tamamlamasının ardından Güven ve Çapan savcılığa ifadeye götürülecek.”

 

 

 

 

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