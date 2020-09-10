T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nokta radar yerine ortalama hız tespiti geliyor

10 Eylül 2020 17:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, plaka tanıma sistemleri üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağını ve cezaların buna göre yazılacağını söyledi. Soylu, "İlk uygulama Ankara'nın etrafındaki devlet karayollarında başlatılacak." dedi.

ETİKETLER

nokta radarortalama hız tespitisüleyman soyludenemeankaramaket trafik ekipleritrafik cezası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24