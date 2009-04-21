'Nokta' izleyicisiyle buluşuyor

Bir zamanlar işlediği bir suç yüzünden azap çeken ve çektiği azaptan kurtulmaya çalışan bir adamın hikâyesinin anlatıldığı "Nokta", 8 Mayıs’ta izleyicisiyle buluşuyor.



Yapımcılığını Baran Seyhan’ın ve Derviş Zaim’in paylaştığı yönetmenliğini ise yine Dervis Zaim üstlendiği filmde Mehmet Ali Nuroğlu, Settar Tanrıöğen, Serhat Kılıç, Şener Kökkaya, Mustafa Uzunyılmaz, Nadi Güler, Numan Acar, Bayazıt Gülercan, Begüm Birgören, Cem Aksakal ve Hikmet Karagöz rol alıyor.



Tuz gölünde tek planda çekimleri tamamlanan "Nokta", içeriğinde suç ve ceza, görev ve sorumluluk, kötülük sorunu, gelenekten yararlanma konularının üzerinde tartışma açarken seyir zevki vermeyi de ihmal etmemeye çalışıyor.



Montreal Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, , Kahire Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu bir çok festivalde yarışan film, en iyi yönetmen, en iyi film en iyi müzik dallarında toplamda 13 ödül kazandı.





