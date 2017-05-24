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15 Temmuz Darbe Girişimi

Nokta dergisinin eski yöneticisi gözaltına alındı

Murat Çapan, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

24 Mayıs 2017 22:34

Edirne’de ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve aralarında kapatılan Nokta dergisinin eski yöneticilerinden Murat Çapan’ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski emniyet müdürü, öğretim görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek istersen gözaltına alındığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı öne sürülen şüphelilerin 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yanlarında yaşları 6 ve 13 yaşlarında değişen 3 çocuk da bulunarak sınır karakoluna götürüldü. Sınırda yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

22 yıl hapis cezası

Yunanistan sınırında gözaltına alınan şüphelilerden KHK ile kapatılan Nokta dergisi yönetici Murat Çapan hakkında İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 

 

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