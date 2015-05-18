Nokta dergisi 8 yıl aradan sonra raflarda

Ele aldığı konular itibariyle Türkiye dergiciliğinde bir dönüm noktası olan Nokta dergisi, 8 yıl sonra yeniden raflardaki yerini aldı. Nokta dergisi ilk sayısında AKP'nin 7 Haziran seçimleri sonrası için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığı yığınağı yazdı. TOMA, fişek ve gaz bombası alımlarının 625 milyon lirayı bulduğu belirtilen dergide yılın ilk 4 ayında yapılan alımın geçen yılın aynı dönemine görei yüzde 700 arttığı bilgisine yer verildi.

Ercan Arıklı yönetiminde kapaklarıyla Türkiye'de tabu sayılan pek çok konuyu tartışmaya açan Nokta, Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen ‘Darbe Günlükleri’ni yayımlamasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş’ün peş peşe uğradığı soruşturmalar ve yaşanan baskın olayları nedeniyle yayın hayatına son vermişti.

Gezi Parkı protestoları ve 17 Aralık gibi süreçlerden sonra işten atılan gazetecileri bir araya getiren NOKTA'nın bir yayın yönetmeni de bulunmayacak. Derginin kadrosunda şimdilik yazar da düşünülmüyor. Nokta, klasik dergi formatında olmayacak. Haber içeriğiyle birlikte karikatüre vereceği önemle de okuyucuların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Nokta Dergisi, temel ilkelerini “özgürlük" ve "vicdan" olarak belirledi. Dergi Türkiye'de haksızlığa uğrayan tüm kesimlere sayfalarını açacak.

Ayrıca dergi www.derginokta.com adresinden de internet haber portalını hayata geçirecek.

Derginin ilk sayısının kapağı şöyle: