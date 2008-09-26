Nokia'nın son bombası yolda!

Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, Nokia N-series portföyünün amiral gemisi multimedya bilgisayarı Nokia N96 için Türkiye'de geri sayıma başladı. Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak olan multimedya bilgisayara sahip olmak isteyen kullanıcılar nokia.com.tr/n96ilkseninelinde
sayfasına kaydolarak, sabırsızlıkla beklenen Nokia N96 hakkında detaylı bilgi ve daha pek çok özel fırsatı yakından takip edebiliyor.
Mobil eğlenceyi çıkabileceği en yüksek doruğa taşıyan Nokia N96, gerçekten de Nokia Nseries portföyünün amiral gemisi olduğunu her yönüyle kanıtlıyor. Gelişmiş mobil internet deneyimi ile dikkat çeken Nokia N96, mobil internet tarayıcıda flaş video desteği ile de internette sörfü daha keyifli hale getiriyor. Çift yönlü kayar kapağıyla telefon ve multimedya seçeneklerini kusursuz bir şekilde birleştiriyor.
24GB'ye kadar genişletilebilir 16GB dahili hafızası ile 40 saate kadar video içeriği saklanabiliyor. Dilerseniz aynı anda müzik dinleyip, 2.8" geniş ekrandan, entegre 3D stereo hoparlörü ile, Windows Media Video dahil farklı formatlarda video seyredebiliyorsunuz.
Carl Zeiss optik destekli ve çift LED Flaş'lı 5 megapiksel kamerası ile üstün kalitede fotoğraflar çekerek ya da konum etiketleme (geotagging) sistemiyle yerlerini kaydedebiliyor veya hızlı internet bağlantısıyla dosya olarak yükleyebiliyorsunuz. DVD kalitesinde video kaydı yaparak sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz.Sesli navigasyon özelliği
Yeni Nokia Maps 2.0 uygulaması ile yüklü gelen Nokia N96'da sokak sokak yön bulmanızı sağlayan sesli navigasyon servisi de 3 aylık ücretsiz olarak sunuluyor. Destekleyen şebekelerde mobil TV yayını izleme ve 3G(*) şebekesi üzerinden görüntülü arama yapma olanağı da bulunuyor.
Nokia NGage oyun uygulamasını bünyesinde barındıran Nokia N96'da 5 adet NGage oyununun deneme sürümleri de ücretsiz olarak tüketicisi ile buluşuyor. Nokia Nseries yetkilileri Nokia N96 için yaptıkları tanımları şöyle noktalıyor: "Kısacası Nokia N96, mobil eğlence ve paylaşımı en üst seviyeye taşıyor."
Nokia N96, yüksek hızda USB 2.0 bağlantısı sayesinde bir masaüstü bilgisayardan indirebileceğiniz veya çevrimiçi WLAN ve HSDA(**) desteği alarak aktarabileceğiniz toplam 40 saat video içeriğini saklama olanağı da sunuyor.
Nokia Video Merkezi ( Nokia Video Center) ise sinema ve komedi filmlerinden tutun da YouTube, Reuters ve Sony Pictures gibi önde gelen mecralarda görmek istediğiniz haberlere kadar pek çok yayına erişmenizi münkün kılıyor. Nokia N96 MPEG-4, Windows Media Video ve Flash Video gibi en yaygın video formatlarını da destekliyor.İlgili haberler:
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