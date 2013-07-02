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Ekonomi

Nokia’dan 2.2 milyar dolarlık hamle

Nokia, Nokia Siemens Networks alarak yeni mobil teknolojiler LTE ve 4G’de altyapısını güçlendirmek istediği gibi kar eden şirketin bilançosuna da katkıda bulunmasını amaçlıyor

02 Temmuz 2013 12:42

Finlandiyalı akıllı telefon devi Nokia, bugün yaptığı açıklamada Siemens’in Nokia Siemens Networks’teki hisselerinin yarısını alacağını açıkladı. Nokia, satın alım için 1.7 milyon Euro, yani 2.2 milyar dolar ödeyecek.
 
Nokia, 4G altyapısını güçlendirmek için dev bir satın alıma imza atacak. Nokia CEO’su Stephen Elop, yaptığı açıklamada “Net strajejik çizgisi ve liderlik ekibiyle, Nokia Siemens Network işlemsel ve finansal performansını artırdı... LTE teknolojisinde (süper hızlı veri transferi) de büyüme potansiyeli sunan Nokia Siemens Networks’ün hisselerini alarak Nokia grubunun büyümesine katkıda bulunacağımız için sevinçliyiz” dedi.

Nokia ve Siemens tarafından 2007 yılında kurulan ortak teşebbüs Nokia Siemens Networks, küresel alanda 150 ülkede telekom altyapısı hizmeti sunan bir şirket haline geldi.

Akıllı telefon piyasasında güçlü rakiplere karşı büyük bir mücadele veren Nokia, Nokia Siemens Networks alarak yeni mobil teknolojiler LTE ve 4G’de altyapısını güçlendirmek istediği gibi kar eden şirketin bilançosuna da katkıda bulunmasını amaçlıyor.

Nokia’nın, ortak teşebbüsün yönetim kadrosunu ve Finlandiya’nın Espoo kentinde bulunan merkezini değiştirmeyeceği belirtildi.

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