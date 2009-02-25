Nokia'da deprem: Bin çalışandan istifa istendi

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Finlandiyalı Nokia, krizde maliyetleri azaltmak için bin çalışanından gönüllü istifa talep etti.



Dünyanın en büyük telefon üreticisi Finlandiyalı Nokia, küresel kriz sırasında maliyetleri azaltmak için en fazla 1000 kişinin gönüllü istifasını istiyor.



Şirket, 1 Martta küresel gönüllü istifa paketini açacağını belirtti. Nokia İnsan Kaynakları Başkanı Hallstein Moerk, gönüllü istifaların, istemdışı işten çıkarmalara ihtiyacı azaltabileceğini belirtti. Ayrıca çalışanlara başvuran şirket, 2009 yılındaki fazla mesailer için nakit yerine tatil verilmesinin kabul edilmesini istedi.



Lonmin de 5 bin 500 kişiyi çıkarıyor



Öte yandan, dünyanın 3. büyük platin üreticisi Lonmin de Güney Afrika'daki operasyonlarında en fazla 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmalarda, küresel otomobil sanayinin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde platin talebindeki düşüş etkili oldu. Şirket, Marikana madeninde, 300'ü yönetici pozisyonunda olmak üzere 4 bin tam zamanlı işçinin işine son verileceğini, Limpopo da ise Baobab maden kuyusunda üretimin durdurulacağını ve burada 1500 tam zamanlı çalışanın işlerini kaybedeceğini duyurdu.

