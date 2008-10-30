Nokia N81 8GB

Nokia N81 piyasaya çok yeni çıkan bir ürün değil. 8 GB kapasitesiyle ve uzun pil ömrüyle ilgi çeken ürün, bu defa Nokia tarafından bize NGage oyunlarını test edebilmemiz için gönderildi. Bildiğiniz gibi NGage artık bir oyun makinesinden daha çok bir oyun platformu olarak tanıtılıyor.Biz de bu kez NGage'in teknik özelliklerini bu platformda birleştirdiğimizde nasıl bir performans ortaya koyduğunu test ettik.



N81'in üst tarafında bulunan tuş, oyun sırasında telefonu yan tuttuğumuzdan ötürü bir kontrol tuşu görevini görüyor. Ürünle beraber özellikle FIFA 08 ve Pro Series Golf oynadık. Nokia N81'i açarak bir oyun konsoluna dönüştürdüğümüzde üstteki tuş işin içine giriyor. Özellikle bu şekilde oyun oynamak için önce kontrollere alışmanız gerekiyor. Telefon kayar kapaklı olduğundan zaman zaman eliniz yanlışlıkla telefonu hareket ettirebiliyor. Fakat genel kullanımda N81 ergonomik bir çözüm sunuyor.



Yine de cep telefonun ağır olduğunu ve bu yüzden oyun oynarken sizi zorladığını eklemeliyiz. Navigasyon tuşunu kullanmak biraz zor. Fakat daha yavaş oyunlarda Nokia N81'in iyi bir performans ortaya koyduğunu söylemeliyiz.



Sonuç: Çoklu medya özellikleri ve 8 GB belleğiyle N81, performans olarak öne çıkarken ergonomi açısından biraz geride kalıyor.



+ Yüksek bellek

+ Güçlü hoparlörler

+ Yüksek performans



Kaynak: Chip.com.tr