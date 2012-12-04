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Bilim / Teknoloji

Nokia Finlandiya'daki genel merkezini satılığa çıkarıyor

Şirket genel merkezi 170 milyon Euro karşılığında satacak

04 Aralık 2012 19:01

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, ülkedeki genel merkezini satılığa çıkardığını duyurdu.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, son yıllarda akıllı telefon pazarındaki diğer üreticilerle rekabet edemeyecek duruma gelen telefon üreticisi Nokıa, mali sıkıntılar nedeniyle Finlandiya Espoo’daki genel merkezini satışa çıkardığını açıkladı.

Şirket genel merkezi 170 milyon Euro (222 milyon dolar) karşılığında satacak.

Bina, tamamı çelik ve camdan yapılı olup  Baltık Denizi kenarında yer alıyor.

Binanın Finlandiyalı emlak şirketi Exilion'ın satın alınacağı ve Nokia’nın binayı uzun vadeli kiralayacağı belirtildi.

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