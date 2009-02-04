Nokia 5800 XPressMusic 7 Şubat'ta Türkiye'de

Nokia'dan iPhone'a yanıt - FOTOGALERİ

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Nokia'nın dokunmatik ekranlı ilk müzik cihazı Nokia 5800 XpressMusic'in, 7 Şubat'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak olmasına ilişkin olarak düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Pierce, Türkiye cep telefonu pazarının, nüfus yapısı ve dağıtım ortamı bakımından gerçekten ilgi çekici olduğunu belirtti.Böyle bir ortamda Nokia 5800 XpressMusic ürününün başarısından emin olduklarını ifade eden Pierce, "Lansmanın yapıldığı ülkelerde, Ekim 2008'den bu yana 1 milyon adet Nokia 5800 XpressMusic yüklendiğini söylemekten gurur duyuyorum" dedi.AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Pierce, Nokia Türkiye olarak 2009 yılı stratejilerinin sadece cihazların geliştirilmesiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, müşterilerin hizmetleri anlamasına ve hizmetlerin basit, amaca uygun, şeffaf olmasının sağlanmasına çalışacaklarını ifade etti.Bu çerçevede müşterilerin ihtiyaçlarını tespit ederek, o ihtiyaçlara yönelik ürünler ve servisler sunmayı hedeflediklerini dile getiren Pierce, Nokia'nın Türkiye'deki lider pozisyonunu geliştirmek istediğini kaydetti.Pierce, 3G'nin hayata geçmesiyle birlikte pazarda önemli bir değişik yaşanacağına işaret ederek, "3G daha ağırlıklı olarak servis kullanımını geliştirecek. Operatörler ses ve datanın ötesinde servislerden de gelir elde edecek. Nokia dünyada 3G konusunda en yüksek pazar payına sahip üretici. Son tüketicinin kafasını karıştırmadan, çok basit mesajlarla verebilirsek ve bu servisleri daha uygun koşullarda sunabilirsek, 3G'nin çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.Küresel krizin sektöre etkilerine ilişkin değerlendirmesinde ise Pierce, Nokia'nın 2009'da global olarak pazarın adet bazında yüzde 10 küçüleceği öngörüsünde bulunduğuna dikkati çekerek, Nokia'nın en fazla üretim ve satış yapan şirket oluşu, marka değeri ve farklı ihtiyaçları karşılayan ürün portföyü ile krizden güçlenerek çıkacağına inandığını belirtti.Eski Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong da son yıllarda Nokia'nın, yalnızca cihaz değil, cihazla birlikte navigasyon, müzik, e-posta gibi servisleri de satan bir firma haline geldiğini söyledi.Jong, Türkiye'de güçlü bir pazar payına ve marka bilinirliğine sahip olduklarını belirterek, "Mevcut pazar koşulları zorlu olsa da ölçek ekonomimiz, güçlü marka ve ürün portföyümüz, ayrıca servis stratejimiz ile bu zor günleri güçlenerek atlatacağımıza inanıyorum" dedi.Nokia Türkiye Pazarlama Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ise ürünün tavsiye edilen son tüketici fiyatının 899 TL olduğunu bildirdi.Verilen bilgiye göre, Nokia 5800 XpressMusic ile ilgilenenler için açılan nokia.com.tr adresindeki online kayıt sayfasına ocak başından itibaren 10 bine yakın kişi başvuruda bulundu.Müzik telefonu konusunda kullanıcıların ortak talepleri olan, daha fazla hafıza kapasitesi, kaliteli ses sağlayan güçlü hoparlörler, kolay senkronizasyon ve içeriğe kolay erişim gibi özellikleri bir arada sunmayı amaçlayan Nokia 5800 XpressMusic, grafik ekolayzır, 6 bin şarkıya kadar saklayabilen 8 GB hafıza, tüm dijital müzik formatlarını destekleme ve 3,5 milimetre hoparlör çıkışı, 3,2 inç genişliğinde ekran gibi özelliklere de sahip bulunuyor.Cihaz, alfanümerik tuş takımı, sanal bilgisayar tarzında QWERTY klavye, elektronik kalem ve pena ile birlikte sunuluyor.