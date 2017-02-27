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BBC Türkçe

Nokia 3310 Yılan oyunuyla geri dönüyor

Nokia'nın efsanevi cep telefonu modeli 3310 geri dönüyor. Kullanıcılar arasında popüler olan ve dayanıklı bir model olarak görülen Nokia 3310'dan 2005 yılında üretimine son verilmeden önce 126 milyon adet üretilmişti.

27 Şubat 2017 07:00

Efsanevi cep telefonu modeli Nokia 3310, Yılan (Snake) oyununu içerecek şekilde geri dönüyor.

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress) tanıtılan yeni Nokia 3310, daha önce Nokia için Android işletim sistemini içeren akıllı telefonlar üreten Finlandiyalı girişim HMD Global tarafından üretiliyor.

Kullanıcılar arasında popüler olması ve dayanıklı bir model olarak görülmesi sebebiyle ikonikleşen Nokia 3310'dan 2005 yılında üretimine son verilmeden önce 126 milyon adet üretilmişti.

Üretilmeye başlanmasından 17 yıl sonra tekrar kullanıcılarla buluşacak olan telefonun öncekinden daha büyük bir ekranı olacak.

Orijinalinde bulunmayan arka kamera yeni modellerde karşımıza çıkacak.

50 euro'dan satılacak telefonda bağlantı hızı 2.5G olacak. Günümüzde akıllı telefonların bağlantı hızı ise genelde 3G ya da 4G oluyor.

Nokia 3310 orijinal işletim sistemi S30 ile piyasaya çıkacak. Bu işletim sistemiyle internette dolaşabilseniz de Android ya da iOS telefonların aksine sınırlı sayıda uygulamaya erişim sağlanabilecek.

Kamerası ise iki megapiksel çözünürlüğe sahip.

Telefonun 2017'nin ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

BBC'ye konuşan teknoloji danışmanı Ben Wood, "3310 kitlelere ulaşan ilk mobil telefondu, bu yüzden kendisine karşı yüksek oranda nostalji ve sevgi bulunuyor" dedi.

Wood, HMD'nin üç adet Android telefonu piyasaya sürmesi takdirinde bu kadar ilgi görmeyeceğini ancak 3310'un tekrar üretilmesinin çok iyi bir hamle olduğunu söylüyor.

Efsaneleşen Yılan oyunun yüklü olacağı telefonun 22 saat konuşma kapasitesiyle bateri gücünün yüksek olması bir avantajı olarak ortaya çıkıyor.

Dört farklı renkte üretilen telefonun arkasındaki baterisi ise çıkarılabilecek.

HMD'nin CEO'su Arto Nummela, bu modeli 'dijital detoks ya da tatil telefonu' olarak tanımlıyor.

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