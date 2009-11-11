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Ekonomi

Nokia 14 milyon şarj cihazını değiştirecek

Nokia, 14 milyon adet şarj cihazını ücret almadan değiştireceğini açıkladı.

11 Kasım 2009 02:00

Cep telefonu pazarının lideri Nokia, 14 milyon adet şarj cihazını kullanıcılar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle ücret almadan değiştireceğini açıkladı.

Şirket, Çin pil ve otomotiv parçası üreticisi BYD tarafından üretilen ve bu yıl 15 Haziran ve 9 Ağustos arasında imal edilen “AC-3E” ve “AC-3U” modelleri ile 13 Nisan ve 25 Ekim arasında üretilen “AC-4U” modellerinin değiştirileceğini açıkladı. Bu pillerin çoğunun Avrupa ve Kuzey Amerika’da satıldığı belirtildi.

Türkiye de satış yapılan ülkeler arasında bulunuyor. Şirket, nokia.com.tr sitesinden ilgili kullanıcıların kendisine ulaşmasını sağlayacak, ardından da yeni şarj cihazlarının gönderimini yapacak. Türkiye’de aylık ortalama 450 bin cep telefonu satan Nokia’nın, toplamda kaç cihazı değiştireceği bilinmiyor. Nokia’nın dünyadaki pazarı payı yüzde 367ya işaret ediyor. Şirket geçen yıl 468 milyon adet telefon sattı.

Şirketten yapılan açıklamada, pillerin plastik kaplamalarının gevşeyebileceği ve elektrik kablolarının açığa çıkabileceği, böylece pil şarj edildiği sırada dokunulursa elektrik çarpmasına yol açılabileceği ifade edildi.

Şirket yetkilileri bu programın önlem olarak başlatıldığını şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma olayı yaşanmadığının altını çizdi.

Yenilenecek modeller

- AC-3E
- AC-3U
- AC-4U
* Bu kodlar şarj cihazlarının üzerinde büyük harflerle yazıyor.

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