Nokia, 10 bin çalışanın işine son vereceğini duyurdu

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia, maliyetleri kısmak ve araştırma faaliyetlerine daha fazla yatırım yapabilmek gerekçesiyle 10 bin işçisini işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, geçen yıl Nokia'nın CEO'luk görevine gelen Pekka Lundmark, geçen yıl Ekim ayında duyurduğu yeni strateji kapsamında Nokia'nın dört ayrı işletme grubuna ayrılacağını ve şirketin 5G teknolojisine öncülük etmesi için "ne gerekirse yapacağını" açıklamıştı.

Şu anda 90 bin çalışanın bulunan şirket 2016 yılında Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra da binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Şirket, Şubat ayında açıkladığı beklentilerde, 2021 yılı cirosunun 20.6-21.8 milyar euroya düşeceğini belirtmişti. Nokia'nın 2020 cirosu 21.9 milyar euro olmuştu.