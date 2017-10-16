NOK: Kadınların yoksulluk riski daha yüksek

Almanya'daki kadınlar yoksulluk tehdidiyle erkeklere göre daha büyük oranda karşı karşıya. Ulusal Yoksulluk Konferansı'nın (NAK), bugün kamuoyuna duyurduğu araştırma sonuçlarına göre, Almanya'da erkeklerin yüzde 15,1'i, kadınların ise yüzde 16,3'ü yoksulluk riski altında.

NAK Direktörü Barbara Eschen, Berlin'de açıkladığı "Cinsiyete göre yoksulluk" araştırmasının sonuçlarının ilk bakışta çok çarpıcı olmadığı algısı uyandırıyorsa da son derece önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

"Kadınlar, çocuklarla ilgileniyor, yakınlarına bakıyor, gönüllü olarak kreş, okul, spor kulüpleriyle sivil toplum kurumlarında çalışıyor. Toplum geneline vurulduğunda, herhangi bir ücret almadan gönüllü psikolojik yardım çalışmalarına katılan kadınların oranı, erkeklerden bir buçuk kat daha fazla" diyen Eschen, "Ancak bunun karşılığında işlerine geri dönmek istediklerinde daha dezavantajlı konumda oluyor, istikrarsız çalışma koşulları ve düşük emekli maaşlarına mahkum oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınların emeklilik maaşı daha düşük

2016 yılında kadınların ortalama emekli maaşı aylık 617 euro iken, erkekler ortalama 1043 euro emekli maaşı aldı. Araştırmada, kadınların çocuklarını tek başına yetiştirdikleri durumlarda yoksulluktan kaçamayacakları belirtildi. Tek başına çocuk yetiştiren 10 ebeveynden 9'unun kadın olduğu Almanya'da çocuklarını yalnız yetiştirenlerin yüzde 44'ü yoksulluk çekiyor.

Ulusal Yoksulluk Konferansı (NOK) bu yüzden kadınlar için daha fazla tam zamanlı iş ve aynı görevler için erkeklerle eşit ücretlendirme istiyor. Bunun yanı sıra özellikle kadınların daha yoğuun şekilde çalıştığı perakende satış sektörü, sosyal ve sağlık hizmetlerinde ücretlerin artırılmasını da talep etti. NOK ayrıca çocuk yetiştirmenin yoksulluğu tetikleyen bir etken olmaması gerektiğini vurguladı.

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