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Kültür-Sanat

Noir Desir dağıldı

Ünlü Fransız rock grubu Noir Desir, dağıldığını duyurdu.

01 Aralık 2010 02:00

T24 - Noir Desir'in solist ve gitarist Bertrand Cantat'nın kişiliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle dağıldığı belirtiliyor.



Cantat, 2003 yılında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir otel odasında kız arkadaşını döverek ölümüne neden olmuş ve 8 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Dört yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Cantat'nın dönüşünün ardından grup yeniden toparlanmaya başlasa da eski performansını yakalayamamıştı.

Grup son olarak 2008 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi hedef alan single parçasıyla kendinden söz ettirmişti.

Post-punk ve alternatif rock stil müziğiyle 1987 yılında kurulan grup, 1990'lı yılların ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.


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