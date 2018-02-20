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Nohutlu yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, nohut yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi, sürücü Yusuf Sadık (32) hayatını kaybetti

20 Şubat 2018 12:17

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Fatsa ilçesinde, nohut yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi, sürücü Yusuf Sadık (32) hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu\'nun Fatsa ilçesi Kayaca Mahallesi Çalışlar Dokuz Köprüsü üzerinde, Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Yusuf Sadık yönetimindeki 05 LN 414 plakalı nohut yüklü TIR, kontrolden çıkarak, yolun ortasındaki refüje devrildi. Sıkışarak hayatını kaybeden Yusuf Sadık\'ın cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Kaza, nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik aksarken, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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