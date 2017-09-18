Nogales Meksika Duvarı projesi halk oylamasında Türk ekip birinci seçildi

Burak Akşitli / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Archstorming tarafından düzenlenen ve Nogales şehri sınır duvarı için açılan yarışmada, halkın beğenisine sunulan 50 finalist arasından Peyzaj Mimarı Sunay Erdem önderliğindeki Türk ekibin projesi en yüksek oyu aldı.

Nogales şehrini tam ortadan bölen sınır duvarının üzerinde tasarlanan \"Özgürlük Parkı\" iki halkın birarada eşit şartlarda yaşamasını öngörüyor. Sınır üzerinde yer alan ve cam ile çevrili olan parkta sosyo-kültürel, ticari, rekreatif ve benzeri aktiviteler yer alıyor.

Sunay Erdem, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Nogales aynı eski Berlin gibi, ortadan bölünmüş ve şehrin iki yakasında ekonomik açıdan uçurum oluşmuş durumda. Biz de parçalanmış bu şehri nasıl birleştirebiliriz diye kafa yorduk. Yarattığımız bu küçük tampon bölgenin bir kentsel model oluşturabileceğini düşündük. Adını \'Özgürlük Parkı\' koyduğumuz alanda, akademik enstitüden ofislere, sinemadan bar ve açık rekreatif alanlara kadar bir çok aktivite bulunmaktadır. Amacımız bu alanda Meksikalı ve Amerikalı vatandaşları ortak bir noktada buluşturmak. Belki bu küçücük alan bu büyük şehir için umut olabilir ve zamanla şehri bütünleştirebilir. Belki de tüm Meksika sınırını da etkileyebilir diye hayal ettik” dedi.

Sunay Erdem\'in kentsel tasarım içerikli ve sosyal boyutu olan projelerde 7 kıtada, 50\'ye yakın ülkede yüzlerce projesi bulunmaktadır.