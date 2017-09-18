T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nogales Meksika Duvarı projesi halk oylamasında Türk ekip birinci seçildi

Burak Akşitli / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Archstorming tarafından düzenlenen ve Nogales şehri sınır duvarı için açılan yarışmada, halkın beğenisine sunulan 50 finalist arasından Peyzaj Mimarı Sunay Erdem önderliğindeki Türk ekibin projesi en yüksek oyu a

18 Eylül 2017 13:29

Burak Akşitli / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Archstorming tarafından düzenlenen ve Nogales şehri sınır duvarı için açılan yarışmada, halkın beğenisine sunulan 50 finalist arasından Peyzaj Mimarı Sunay Erdem önderliğindeki Türk ekibin projesi en yüksek oyu aldı.
Nogales şehrini tam ortadan bölen sınır duvarının üzerinde tasarlanan \"Özgürlük Parkı\" iki halkın birarada eşit şartlarda yaşamasını öngörüyor. Sınır üzerinde yer alan ve cam ile çevrili olan parkta sosyo-kültürel, ticari, rekreatif ve benzeri aktiviteler yer alıyor.
Sunay Erdem, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Nogales aynı eski Berlin gibi, ortadan bölünmüş ve şehrin iki yakasında ekonomik açıdan uçurum oluşmuş durumda. Biz de parçalanmış bu şehri nasıl birleştirebiliriz diye kafa yorduk. Yarattığımız bu küçük tampon bölgenin bir kentsel model oluşturabileceğini düşündük. Adını \'Özgürlük Parkı\' koyduğumuz alanda, akademik enstitüden ofislere, sinemadan bar ve açık rekreatif alanlara kadar bir çok aktivite bulunmaktadır. Amacımız bu alanda Meksikalı ve Amerikalı vatandaşları ortak bir noktada buluşturmak. Belki bu küçücük alan bu büyük şehir için umut olabilir ve zamanla şehri bütünleştirebilir. Belki de tüm Meksika sınırını da etkileyebilir diye hayal ettik” dedi.
Sunay Erdem\'in kentsel tasarım içerikli ve sosyal boyutu olan projelerde 7 kıtada, 50\'ye yakın ülkede yüzlerce projesi bulunmaktadır.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak AkşitliEylül DHAArchstormingNogalesPeyzaj Mimarı Sunay ErdemTürkParkı"SınırSunay Erdem DHABerlinBizYarattığımızAdınıParkıAmacımızMeksikalıAmerikalıBelkiMeksikaSunay Erdem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24