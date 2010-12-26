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Yaşam

NOEL'İ DENİZE GİREREK KUTLADILAR MUĞLA (A.A)

26 Aralık 2010 17:38

-NOEL'İ DENİZE GİREREK KUTLADILAR MUĞLA (A.A) - 26.12.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılar, Noel'i giydikleri renkli kostümlerle denize girerek kutladı.  Kutlamalar kapsamında dün gece çeşitli eğlenceler düzenleyen yabancılar, bugün giydikleri birbirinden renkli kostümlerle Çalış sahilinde toplandı.  Bölgede yaşayan yabancılar arasında en iyi kostüm yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye girenler şampanyayla ödüllendirildi.  Yarışmanın ardından ele ele veren yabancılar, birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle denize girdi.    Türkiye'de Noel kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mark Pietsch, olumsuz hava şartları nedeniyle ülkelerinde yapamadıkları bir geleneği Türkiye'de sürdürerek güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi. Kutlamalardan elde edilen geliri yardıma muhtaç çocukların eğitimi için kullanacaklarını vurgulayan Pietsch, ''Biz Çalış Karnavalı Kurulu olarak ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkıda bulunmak için bu etkinliği düzenledik ve bin 600 TL topladık'' dedi. Ülkelerinde kış mevsimi yaşandığı için pek çok İngiliz vatandaşının Noel'de Türkiye'ye geldiğini ifade eden Pietsch, Noel denince akla kar gelmesine karşın Fethiye'de denize girerek, bu özel günü kutladıklarını söyledi.

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