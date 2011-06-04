-NOEL BABA'NIN SUR DUVARI BULUNDU DEMRE (A.A) - 04.06.2011 - Antalya'nın Demre ilçesinde, belediyenin altyapı çalışmaları sırasında Noel Baba Müzesi'nin yeni sur duvarı bulundu. Çalışmalar, Anıtlar Kurulu kararıyla durduruldu. Demre Belediyesi, Anıtlar Kurulundan aldığı izinle Noel Baba Müzesi'nin batısından geçen yolda yağmur suyu tahliye kanal çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, iki kat halinde kazılan kanalın kenarında duvara rastlanması üzerine, ilçeye gelen Antalya Müzesi ve Antalya Anıtlar Kurulu uzmanları, kanal çalışmasını durdurdu. Duvarda incelemeler yapan Myra Andriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, duvarın ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını söyledi. Duvarda iki evre görüldüğünü belirten Çevik, derinde olan bölümün M.S 6. yüzyılda, toprağa yakın bölümün ise M.S 13. yüzyılda yapıldığını kaydetti. Çevik, ''M.S 6. yüzyıldan kalan, kilisenin kastron (çevre) duvarıdır. Burası adeta Pompei... Nereyi kazarsak bir şey çıkacağını beklemek lazım. Bu bilinçle kazarsak, yer altından çıkanlar sürpriz olmaz ve zarar vermeyiz'' dedi. Çevik, Noel Baba Müzesi'nin kastron duvarına yer altından bağlantı olduğunu tahmin ettiklerini ve daha fazla bilgi için arkeolojik çalışma yapılması gerektiğini söyledi.