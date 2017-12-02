Noel saldırısında ölenlerin aileleri Merkel’e tepkili

Geçen sene Berlin Breitscheidplatz'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, Başbakan Angela Merkel'e hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Aileler mektupta kendilerine verilen desteğin ve terörle mücadele tedbirlerinin yetersiz olduğunu savundu. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Merkel'e "Görevinize layık olamadınız” denildi.

Mektupta ayrıca Breitscheidplatz'da düzenlenen terör saldırısının "Federal Hükümet'in siyasi eylemsizliğinin” trajik bir sonucu olduğu ifade edildi. Ayrıca "İslamcıların yarattığı tehdidin arttığı bir dönemde” hükümetin "düzensiz hükümet yapılarının reforme edilmesini” ihmal ettiği belirtildi. Federal Hükümet'in ailelere bürokratik olmayan ve kapsayıcı bir biçimde yardımcı olmasının beklendiğinin ifade edildiği mektupta, "Bu beklenti karşısında mevcut devlet desteğinin kapsamı bir hayli geride kalmaktadır” denildi.

Hükümet görevlisi Beck: Geç kalındı

Alman hükümeti, mağdur ailelerle ilgilenmesi için Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Kurt Beck'i görevlendirmişti. Beck konuyla ilgili raporunu 13 Aralık tarihinde hükümete sunacak. Taz am Wochenende gazetesine konuşan Beck, hükümetin birçok jest ve yardımının "haftalar sonra” gerçekleştiğini belirterek, "Bu konuda geç kalındığı konusunda artık hepimiz hemfikiriz” dedi. Birçok mağdur ailenin terk edilmişlik duygusu yaşadığını belirten Beck, "Birçoğu devletin tepesinden çok daha net bir işaret verilmesini isterdi” diye konuştu.

19 Aralık 2016 tarihinde Tunus vatandaşı Anis Amri gasp ettiği Polonya plakalı bir TIR'ı Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi önündeki Noel pazarında toplanan kalabalığın üzerine sürmüştü. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 60'tan fazla kişi de ağır yaralanmıştı. İtalya'nın Milano kentinde bir polis kontrolü sırasında tespit edilen Amri, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırıda hayatını kaybedenler için 19 Aralık günü bir anma töreni düzenlenecek. Beck, yıldönümünün bazı şeyleri düzeltmek için bir şans olduğunu belirtti. Kurban yakınlarına yapılan 10 bin euroluk doğrudan yardım ve 25 bin euroluk tazminatın artırılması gerektiğini ifade eden Beck, bu rakamların uluslararası olarak karşılaştırıldığında düşük olduğunu söyledi.

EPD,DPA/EC,DÇ

©Deutsche Welle Türkçe