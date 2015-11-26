'Noel pazarları korkuya teslim olmamalı'



Almanya'nın başkenti Berlin, aynı zamanda Noel pazarlarının da başkenti olarak kabul görüyor. Kentte her yıl farklı konseptlerde altmışın üzerinde Noel pazarı kuruluyor. Başkentin sembolü olan Brandenburg Kapısı'ndan başlayarak, şehrin hemen hemen tüm meydanları Noel'in renk ve kokularına bürünüyor. Ancak Paris'te yaşanan terör saldırıları ve bu saldırıları üstlenen terör örgütlerinin Avrupa'nın diğer metropollerini de tehdit etmesi, insanların Noel öncesi bir araya gelip eğlendiği Noel pazarlarını da endişe noktaları haline getirdi.

Almanya Federal Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek, Almanya'nın siyasi ve ekonomik olarak Batı dünyasının bir parçası olduğunu ve Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede Uluslararası Barış Gücü'ne destek verdiğini söylüyor. Tüm bunların Almanya'yı zaten terörün hedeflerinden biri haline getirdiğini kaydeden Radek, sadece Noel pazarlarının değil, havaalanları, demiryolları gibi halka açık her yerde bu tehdidin söz konusu olduğunu belirtiyor. Emniyet görevlisi, Parislilerin teröre karşı yaşam sevinçlerini muhafaza eden duruşlarını takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor:

”Evet, terörizme karşı mücadele edeceğiz. Ve bu, öncelikle Noel'deki duruşumuzla, onu nasıl yaşadığımızla başlayacak. Burada hiçbir şekilde korkuya teslim olmamız gerekiyor, tabii tedbiri de elden bırakmadan. ”

‘Huzursuzluk yaratmak terörün hedeflerinden biri'

Jörg Radek, ayrıca bu özel günlerde huzursuzluk yaratmanın terörün hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekerek ‘Ne yazık ki üzerimizde oluşan huzursuzluk terörün başarılı olduğu alanlardan biri. O yüzden Noel neşesine gölge düşürülmesine izin vermeden, olabildiğince bu anların tadını çıkarmalıyız” diyor.

Berlin'deki Noel pazarlarını ziyaret edenler de tedbiri elden bırakmadan, Almanya'nın en renkli zamanlarını değerlendirmek gerektiğini aktarıyorlar. Berlin Potsdamer Platz'daki Noel pazarını arkadaşlarıyla ziyaret eden Berlinli bir genç Noel pazarlarına dair şunları söylüyor: “Noel zamanları Almanya'nın en önemli zamanlarıdır. Ve bence bu özel zamanlarda terör saldırılarının bizi korkutmasına izin vermemeliyiz ve Noel pazarlarını mutlaka ziyaret etmeliyiz. Bu pazarlar ayrıca Alman kültürünün de bir parçası ve yaşatılmaya devam edilmeli ”

Berlin'e gezmeye gelen Dresdenli bir bayan ise Noel pazarlarında eğlendiklerini ancak yine de bir şeylerin eskisi olmadığını dile getiriyor: ” Adını nasıl koyacağımı bilemiyorum, tuhaf bir huzursuzluk var. Kendinizi Noel pazarı atmosferine bırakamıyorsunuz. İster istemez Noel pazarlarına geldiğinizde etrafı şöyle bir kolaçan ediyorsunuz.”

Türk kökenli bir Berlinli de endişeli olmasına rağmen çocuklarını gezdirmek için Noel pazarına geldiğini anlatıyor: ”Endişe ediyorum. Ama gündüz olduğu için çocukları yine de gezdiriyorum, eğlensinler diye. Fakat duyduğumuz kadarıyla bilirkişiler böyle saldırıların olabileceğini söylüyorlar. İnşallah kötü bir şey olmaz.”

‘Polis Noel pazarlarında gereken önlemleri aldı'

Federal Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek, Noel pazarlarındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını söylüyor. Pazarlardaki emniyet birimlerin hangi sistemde çalışacağına tamamen yerel teşkilatların karar vereceğini kaydeden Radek, pazarlardaki atmosfere göre ya polislerin silahları ve teçhizatlarıyla görünür olmayı ya da görevlerini tamamen gizlilik içinde yürütmeyi tercih edeceklerini ifade ediyor.

Noel pazarlarında dikkat edilmesi gerekenler:

Jörg Radek, sadece emniyet birimlerinin değil, Noel pazarlarında stantları olan işletmelerin ve ziyaretçilerin de dikkatli olmaları gerektiğini kaydediyor. Radek, bunun için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

“Noel pazarlarını ziyaret edecek olanlar öncelikle bu anların keyfini çıkarsınlar, ama çevrelerinde olup bitenler konusunda biraz daha dikkatli olmak suretiyle. Mesela her zaman gittikleri yerlerdeki değişiklikleri gözlemlesinler, burada karşılaştıkları olağan dışı şeyleri ya da kişileri emniyet birimleriyle paylaşsınlar. “ Emniyet görevlisi ayrıca, ziyaretçilerin tıpkı havaalanlarında, tren istasyonlarında olduğu gibi Noel pazarlarında da gördükleri sahipsiz eşyaları ve çantaları mutlaka emniyet birimlerine bildirmeleri gerektiğini kaydediyor. Radek “Bunu yaparken de paniğe kapılmamalılar, soğukkanlılıklarını muhafaza etmeliler. O zaman polis de profesyonel bir şekilde olaya yaklaşır “diyor.

Noel pazarlarındaki işletme sahipleri de her zaman olduğundan daha dikkatli olduklarını ve emniyet birimleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını anlatıyorlar. Berlin Gendarmenmarkt'daki geleneksel Noel pazarında standı olan bir bayan işletmeci” Her zaman dikkatli olduk, ama şimdi daha uyanık olmaya çalışıyoruz. Eskiden bulduğumuz unutulmuş torbaları bir kenara koyup, sahibinin gelip almasını beklerdik. Şimdi bulduğumuz torbaları hemen kontrol edip, ondan sonra bekleyebiliyoruz ” sözleriyle daha dikkatli çalıştıklarını aktarıyor

Türk kökenli bir işletmeci ise, 2010 yılından beri Noel pazarlarında terör saldırısı tehdidi olduğunu ama ilk kez polis teşkilatının bu kadar organize çalıştığını ifade ediyor: ” Belki bu yalnız Berlin'e has bir şeydir, çünkü buradaki pazarlara sadece Almanlar değil dünyanın her yerinden turistler geliyor. O yüzden polisler, ziyaretçileri rahatsız etmeden gizlilik içinde çalışıyorlar.”