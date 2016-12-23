Noel pazarı saldırısının şüphelisi İtalya'da öldürüldü

Pazartesi akşamı Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına tırla düzenlenen saldırının şüphelisi olarak aranan Tunuslu Anis Amri'nin, İtalya'nın Milano kentinde öldürüldüğü açıklandı. Saldırıda 12 kişi ölmüş, 18'i ağır olmak üzere 49 kişi de yaralanmıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti bu sabah düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 03.00'de Milano'da devriye gezen bir polis ekibinin olağan kontrol için durdurduğu Anis Amir'in silahını çıkararak ateş etmesi üzerine öldürüldüğünü açıkladı.

Minniti, Amri'nin kimliğini soran polislere ateş ettiğini ve bir polis memurunu yaraladığını belirtti.

Bakan, "Yapılan incelemeler sonrasında öldürülen kişinin, Berlin'deki terör saldırısının şüphelisi olan Anis Amri olduğu belirlendi" dedi.

Amri'nin trenle Fransa üzerinden İtalya'ya ulaştığı da belirtildi.

İtalyan basını ise Milano'daki Sesto San Giovanni tren istasyonu yakınlarında yürürken Primo Maggio Meydanı'nda polis tarafından kimlik kontrolü için durdurulan Amri'nin "Allahu ekber" diye bağırarak ateş ettiğini yazdı.

Anis Amri'nin, yaklaşık 7 yıl önce Tunus'tan İtalya'ya kaçtığı, burada işlediği bir suç yüzünden 4 yıl hapiste kaldığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Amri'nin deniz yoluyla ulaştığı Lampedusa adasında bir okulu yaktığı gerekçesiyle tutuklandığı ve 4 yıllık cezasını Sicilya adasının birçok farklı bölgesindeki cezaevlerinde çektiği belirtiliyor.

Amri'nin kaldığı cezaevlerinde sorun çıkarması nedeniyle sık sık transfer edildiği kaydediliyor.

Anis Amri'nin İtalya'da cezaevindeyken radikalleştiği de iddia ediliyor.

İtalyan basını, Alman Bild gazetesine konuşan kardeşi Abdulkadir Amri'nin "Muhtemelen Tunus'tan ayrıldıktan sonra İtalyan hapishanesinde radikalleşti" dediğini aktarıyor.

Amri'nin, cezaevinde yalnızca diğer Tunuslularla iletişim kurduğu ve bir Hıristiyan mahkumu da kafasını kesmekle tehdit ettiği belirtiliyor.

Cezaevi yönetimlerinin "tehlikeli" olarak tanımladığı böyle bir mahkumun, İtalya'dan Almanya'ya kadar gidebilmiş olması ise güvenlik sisteminin sorgulanmasına neden oluyor.

La Republica gazetesi, 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 2015'te çıkan Amri'nin "normal bir turistmiş gibi sorunsuz şekilde Almanya'ya ulaşabildiğini" vurgulayarak "Herkes Anis Amri'nin çok tehlikeli olduğunu biliyordu, Sis'te (Schengen Bilgi Sistemi) de kaydı vardı ama kimse onu kontrol etmedi ve izlemedi" eleştirisinde bulundu.

İtalya'nın hapsiten çıkmasının ardından Amri'yi sınır dışı ederek Tunus'a göndermek istediği ancak Tunus tarafından vatandaşlığı doğrulanmadığı gerekçesiyle bunu yapamadığı da öne sürülüyor.