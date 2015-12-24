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Dünya
Deutsche Welle

Noel mesajında sığınmacılar vurgusu

Cumhurbaşkanı Gauck Almanya'daki sığınmacı kriziyle ilgili tartışmaların nesnelleştirilmesini istedi.

24 Aralık 2015 10:52


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, sığınmacı krizine hür fikir teatisi ile çözüm aranması gerektiğini, nefret ve şiddete ise müsamaha edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gauck geleneksel Noel mesajında ‘kundakçılık ve savunmasız insanlara yapılan saldırıların hor görülüp cezalandırılması gerektiğini' vurguladı.

Kalıcı ve çoğunluğun benimseyebileceği çözümlerin ancak açık tartışmayla bulunabileceğini belirten Gauck fikir çatışmasının birlikte yaşamayı tehdit değil demokrasinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. Almanların iyi niyet, profesyonellik ve yaratıcılıkla sığınmacı krizinin üstesinden gelinebileceğini gösterdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Joachim Gauck sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulunacak çözümlerin sosyal dokuya ve kendi vatandaşlarının esenliğine zarar vermemesi, aynı zamanda da mültecilerin yardıma muhtaç olduklarını göz ardı etmemesi gerekir.” Cumhurbaşkanı Gauck mültecilere yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılanlarla kamu görevlilerine de teşekkür etti.

Diğer yandan federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Cumhurbaşkanı Gauck'un Noel mesajıyla Başbakan Angela Merkel'in yapacağı yeni yıl konuşmasının televizyondan Arapça altyazıyla yayınlanmasını istedi. Özoğuz ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte 2015'in mülteciler yılı olması bakımından Almanya'ya sığınan yabancıların gelişmelerin nasıl değerlendirildiğini bilmeleri gerektiğini söyledi. Aydan Özoğuz Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmalarının sosyal medyada çeşitli dillerden yayınlanmasının isabetli olacağını da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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