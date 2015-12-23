Noel kutlamaları yasaklandı



Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre din işlerinden sorumlu hükümet yetkilisi Şeyh Muhammed Heyrow, yasaklama kararına ilişkin açıklamada bulundu. Mogadişu Radyosu'na açıklamada bulunan Heyrow, hükümetin Noel kutlamalarını yasaklama kararı aldığını ve güvenlik güçlerine ülke genelinde düzenlenebilecek bu tür kutlamalara müdahale etme talimatı verildiğini söyledi.

Muhammed Heyrow, "Müslüman bir ülkeyiz. Ülkemizde gayrı İslami kutlamalar düzenleme girişimlerine hoşgörü göstermeyeceğiz. Bu tür kutlamalar dini duygularımızı rencide etmektedir" diye konuştu.

'Yabancılar evlerinde kutlayabilir'

Epd Ajansı, Somali'de bulunan yabancıların evlerinde Noel kutlaması yapmalarına izin verildiğini duyurdu. Haberde, Din Konseyi Başkanı Nur Barud Gurhan'ın, "Noel kutlamaları Eş-Şebab'ın saldırılarına vesile olabilir" uyarısına yer verildi. Afrika Birliği Barış Gücü birliklerinin kaldığı askeri üsse geçen yıl Noel kutlamaları sırasında terör saldırısı düzenlenmişti.

Şeriat yasaları yürürlükte

Somali'de 20 yıldır iç savaş devam ediyor. Terör örgütü Eş-Şebab, 2006'dan beri hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. El Kaide ile bağları bulunan örgüt, ülkenin güneyi ve merkezindeki kesimleri kontrol altında tutuyor. Somali parlamentosu 2009 yılında ülkede şeriat yasalarının yürürlüğe girmesini oybirliğiyle onaylamıştı. Nüfusun yüzde 99'unu Sünni Müslümanlar meydana getiriyor.

İlk yasaklayan Brunei oldu

Somali, Güneydoğu Asya ülkesi olan Brunei'in ardından Noel kutlamalarını yasaklayan ikinci Müslüman ülke oldu. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, "Müslümanlığa zarar verdiği" gerekçesiyle ülkesinde Noel kutlamayı yasakladığını açıklamıştı.