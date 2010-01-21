Noel hindisi almaya gitti, bir ay sonra geldi

Son 30 yılın en soğuk kışını yaşayan İngiltere’de Kay Ure adlı kadın Noel hindisi almak için yola çıktı ancak yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgâr ve yağmur nedeniyle 31 gün evine dönemedi. 19 Aralık’ta Inverness şehrindeki evinden çıkıp arabayla 18, tekneyle 2, otobüsle de 5 kilometrelik yolculuğuna başlayan Ure, Noel’i ailesinden uzakta, Durness’te bir arkadaşının karavanında geçirdi. Bu sırada eşi de köpekleriyle birlikte onu bulmaya çalışıyordu. 35 yıldır her Noel’i ve yılbaşını birlikte geçiren çift, bu seneki Noel yemeklerini ancak önceki gün buluşunca yiyebildi.