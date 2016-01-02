Noel gecesi uyumak istemeyen 6 yaşındaki oğlunu üzerine oturarak öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 120 kiloluk bir baba çocuğunun üstüne oturarak ölümüne sebep oldu. Uyumamakta direnen oğlunu vücut ağırlığıyla koltuğa "sabitleyen" babanın, tüm yalvarmalara rağmen oğlunu bırakmadığı belirtildi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Noel gecesi kız arkadaşı Ashley Cole'la birlikte video oyunu oynayan James Dearman isimli adam, uyumak istemeyen 6 yaşındaki oğlunu üstüne oturarak öldürdü.

Ölen çocuğun yedi yaşındaki kardeşi polislere olayı anlatırken, “Kardeşim babamın onu bırakması için ağlıyor ve üzerine işemeden tuvalete gitmesine izin vermesi için yalvarıyordu. Babam onu ezdi ve öldü” dedi.

Polisten edinilen bilgiye göre Dearman ve kız arkadaşı çocuklara yatağa gitmelerini söyledi. Ancak çocuklar yatmayınca Dearman sinirlendi ve iki çocuğa duvara yüzlerini dönerek beklemeleri söyledi. Dearman, küçük çocuğun verilen cezayı dinlemeyip video oyununu izlediğini fark edince olanlar oldu.

120 kilo ağırlığındaki adam oğlunu vücuduyla koltuğa sıkıştırdı. Çocuğun çığlık atarak nefes alamadığını söylemesine rağmen baba oyununa devam etti. Hareket etmeyen oğlunu koltukta bırakarak garaja sigara içmeye giden baba ve kız arkadaşı, eve döndüklerinde küçük çocuğun dudaklarının morardığını gördü ve acil servisi aradı. Dearman taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlanıyor.