Noel Baba'nın kemiklerini geri verin

T24- 'Hediye sembolü’ Aziz Nicholas’ın kemiklerinin iadesi istendi

Bakan Günay destek verdi. Kemikler ise Vatikan’ın kontrolünde...

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve Demre Myra Andriake Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik’in, “Noel Baba” olarak bilinen Aziz Nicholas’ın İtalya’ya kaçırılan kemiklerinin iade edilmesi için yaptığı çağrı geniş destek buldu. Prof. Dr. Nevzat Çevik, “İnsanlık tarafından çok iyi bilenen bu kişi, Anadolu’da doğmuş, büyümüş bir azizdir” dedi. Tarihi kaynaklarda Aziz Nicholas’ın Likya kenti Patara’da doğduğu ve 343 yılında Demre’de vefat ettiğinin yer aldığını ifade eden Çevik, Aziz’in bugünlerde tekrar kemikleriyle gündeme geldiğini anımsattı. Çevik, İtalyan tüccarlar tarafından 1087 yılında Aziz Nicholas’ın kemiklerinin mezarından çalındığını ve İtalya’nın Bari kentinde adına yapılan kilisedeki bir mezara gömüldüğünü belirtti. Çevik, İrlandalı tarihçi Philip Lynch tarafından ortaya atılan, “Noel Baba’nın kemiklerinin İtalya’nın Bari kentinden İrlanda’ya taşındığı” iddiasını gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.



Çevik, şöyle devam etti: “Bizim için önemli olan Aziz Nicholas’ın kişiliğidir. Bari’deki İtalyanların Aziz’in bu isteğine saygı duymaları gerekir. Bu kemikler dönmeli ve kendi mezarında tekrar huzura kavuşmalı ki Aziz de mezarında rahat etsin.” Antalya Müzesi Müdür Yardımcısı Cumali Ayabakan da Aziz Nicholas’ın, adına yapılan kilisede görevini sürdürdüğünü ve öldükten sonra yine bu kilisede gömüldüğünü söyledi. Noel Baba Vakfı ve Uluslararası Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut ise kemiklerin Türkiye’ye iade edilmesi için 1997 yılında resmi bir başvuru yaptıklarını hatırlattı. Kemiklerin Vatikan’a bağlı Bari Ruhani Liderliği kontrolü altında olduğunu ifade eden Karabulut, bunun mümkün olmadığının dile getirildiğini söyledi.

Antalya Müzesi’nde Aziz Nicholas’a ait olduğu bildirilen çene, yüz ve kaval kemiği parçaları (üstte) sergileniyor. Kemiklerin İrlanda’da bir kilisenin bahçesinde gömülü olduğu iddiası yalanlanıyor.





Günay: Haklı talep, isteyeceğiz



DEMRE’Yİ ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Noel Baba’nın kemiklerinin istenmesinin haklı bir talep olduğunu belirterek, “Her objenin kendine ait olduğu yörede sergilenmesi anlayışıyla bunları isteyeceğiz” dedi. Günay, Noel Baba’nın kemiklerinin ne zaman isteneceği sorusunu ise “Bunu bilim adamı arkadaşlarımla tartışmam gerekir. Elimizde hazır bir takvim yok” diye yanıtladı.