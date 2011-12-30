Noel Babalar Kalaşnikov’la kuyumcuyu soydu

T24 - Rusya'da Noel Baba elbisesi giyen üç gaspçı bir kuyumcu dükkânına silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların 160 takımdan oluşan mücevherle olay yerinden kaçtığı belirtildi.



Novosibirsk kentinin Kalinin semtinde meydana gelen olayda Rusların Noel Babası olan ‘Ayaz Ata’lar kuyumcuya planlı saldırı düzenledi.



Rus basınına göre, korkunun etkisiyle kuyumcular alarm düğmesine bile dokunamadı. Kalinin semt Emniyet Müdürü Yuri Titoviç, "Alarm düğmesine saldırı yapıldıktan iki dakika sonra basıldı. Belli ki çete bu gasba iyi hazırlanmıştı" dedi.



Polis yetkilisi zanlı Ayaz Ataların profesyonel olduklarını belirterek, "48 saniyede mağazayı tamamen boşalttılar" bilgisini verdi.



Saldırganların mağazadan beş milyon ruble değerinde mücevher çaldığı da gelen bilgiler arasında.



