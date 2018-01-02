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Noel Baba ve Kar Kız kostümleriyle bedava uçtular

   Murat Çakır/İSTANBUL, (DHA) MOSKOVA-İstanbul seferlerine başlayan Rus havayolu şirketi Pobeda, Noel Baba ve Kar Kız  giysisi ile "son dakikada" uçağa gelenlere bedava uçak bileti  verdi

02 Ocak 2018 18:30

 

 Murat Çakır/İSTANBUL, (DHA) MOSKOVA-İstanbul seferlerine başlayan Rus havayolu şirketi Pobeda, Noel Baba ve Kar Kız  giysisi ile \"son dakikada\" uçağa gelenlere bedava uçak bileti  verdi.  Kampanyaya katılarak bedava bilet kazanmak isteyen yolcular check-in bankosuna Noel Baba ve Kar Kız kıyafetiyle gelmek ve uçakta boş koltuk  kalmasını beklemeliydi. Son dakikada gelen ve uçakta boş yer olmasıyla Noel Baba kıyafetli  Rus vatandaşı Ruslan Shrafullin ile Kar Kız kıyafetli Rus 2 kadın yolcu da hava yolu şirketinin şartlarını yerine getirdi ve İstanbul\'dan Moskova\'ya bedava uçtu. Ruslan Shrafullin pasaport ve güvenlik kontrolünden geçerken üstündeki kostümü de çıkarmayı ihmal etmedi. Nobel Baba ve Kar Kız kıyafetli yolcular,  Atatürk Havalimanı\'nda ilginç görüntüler oluşturdu.  Ruslan Shrafullin uçağına giderken, İstanbul\'dan mutlu ayrıldığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

 

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