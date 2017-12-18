Noel Baba şapkası kaşlarda moda oldu

Özge Düzgün, İstanbul, 17 Aralık, (DHA)- Yılbaşı yaklaşırken dünyada ilginç akımlar da moda olmaya başladı. Noel Baba şapkası şeklindeki parlak kırmızı kaşlar kadınlar arasında ilgi görüyor. Kendine yılbaşında farklı bir görünüm vermek isteyen kadınlar, kaşlarını kırmızı renge boyayıp, ucuna beyaz boyayla ponpon görünümü veriyor. Kendi kaşının üzerine Santa Clause’ın şapkasını resmedenler de var. Işıltılı taşlarla kaşını süsleyenler de var. Noel Baba şapkası şekli verilmiş kaş modası sosyal medyada hızla yayılıyor.