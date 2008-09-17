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Kültür-Sanat

Noel Baba ören yeri kazısı sona erdi

Antalya'nın Demre ilçesindeki MS 4'üncü yüzyıldan kalan Noel Baba Müzesi ören yerinde yürütülen kazıların bu yılki bölümü tamamlandı.

17 Eylül 2008 03:00

Hacettepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötüken başkanlığında sürdürülen kazılara, bu yıl Ankara, Hacettepe, Kayseri, Erciyes, Çanakkale 18 Mart ve Eskişehir Anadolu Üniversitelerinden 7 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 9 işçi katıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ötüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'nci yılını dolduran kazının bu yılki bölümünde, yapının kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu bölümünde çalışıldığını söyledi.

Yapının tarihine ışık tutacak yeni sikkeler ve eserler bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Ötüken, sikkelerin okunmak üzere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gönderildiğini belirtti.

Ayrıca yapı çevresinde batıdan doğuya yer mozaikleri ile açılan yeni yapılarda seramik yağdanlıklar ve kalıntılar bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Ötüken, kilisenin kuzeyindeki Başpiskopos Sarayı'nda yan yana yatmış bir çiftin iskeletinin de ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Ötüken, kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın büyük destek olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Noel Baba Müzesi'nin Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında yer aldığına dikkati çeken müze yetkilileri, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde müzeyi 343 bin 989 yerli ve yabancı turist ziyarete ettiğini açıkladılar.

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