Noel Baba mektubu tacizciyi yakalttı

Çocukların Noel Baba’ya yazdığı dilek mektupları, bu kez yılbaşı gelmeden sonuç verdi ve bir tacizcinin yakalanmasını sağladı.
ABD’de
iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan bir kişi, kızlardan birinin
Noel Baba’ya yazdığı mektup sayesinde yakalandı. Teksas eyaletinin
McAllen kentinde yayımlanan Monitor MCallen gazetesi, Andres Enrique
Cantu’nun (55) yaşları 9 ve 10 olan iki kızkardeşe cinsel tacizde
bulunduğu gerekçesiyle cuma günü yakalandığını yazdı.
Önceki gün mahkemeye çıkarılan Cantu’nun, kızkardeşlerden küçük
olanının okul projesi için Noel Baba’ya yazdığı mektup sayesinde
yakalandığı belirtildi. Küçük kız, yazdığı mektupta bu kişinin
kendisine ve ablasına dokunmayı bırakmasını istedi. Andres Enrique
Cantu’nun en az 50 yıl hapse mahkûm edilebileceği bildirildi.