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Yaşam

Noel Baba mektubu tacizciyi yakalttı

Çocukların Noel Baba’ya yazdığı dilek mektupları, bu kez yılbaşı gelmeden sonuç verdi ve bir tacizcinin yakalanmasını sağladı.

18 Aralık 2008 02:00

Çocukların Noel Baba’ya yazdığı dilek mektupları, bu kez yılbaşı gelmeden sonuç verdi ve bir tacizcinin yakalanmasını sağladı.

ABD’de iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan bir kişi, kızlardan birinin Noel Baba’ya yazdığı mektup sayesinde yakalandı. Teksas eyaletinin McAllen kentinde yayımlanan Monitor MCallen gazetesi, Andres Enrique Cantu’nun (55) yaşları 9 ve 10 olan iki kızkardeşe cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle cuma günü yakalandığını yazdı.

Önceki gün mahkemeye çıkarılan Cantu’nun, kızkardeşlerden küçük olanının okul projesi için Noel Baba’ya yazdığı mektup sayesinde yakalandığı belirtildi. Küçük kız, yazdığı mektupta bu kişinin kendisine ve ablasına dokunmayı bırakmasını istedi. Andres Enrique Cantu’nun en az 50 yıl hapse mahkûm edilebileceği bildirildi. 

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