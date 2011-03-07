-NOEL BABA KEMİKLERİYLE İLGİLİ TARTIŞMA ANTALYA (A.A) - 07.03.2011 - Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Aziz Nicholas'a ait olduğu belirtilerek yakın zamana kadar Antalya Müzesi'nde bir kutuda sergilenen kemiklerin, 19. yüzyılda yaşamış bir gence ait olduğunun belirlenerek kaldırıldığını iddia etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ise müzede kemiklerin içinde bulunduğu kül kutusunun bakım için kaldırıldığını belirtti. Muammer Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demre'deki Noel Baba Müzesi'nde bulunan mezarın, 1087 yılında İtalya'ya kaçırıldığını, 1925 yılında İtalyan bir kadının Antalya Müzesi'ne gelerek, Noel Baba'ya ait olduğunu iddia ettiği bazı kemikleri yetkililere teslim ettiğini anlattı. Kadının İtalya'ya kaçırılırken bu parçaların unutulduğunu belirttiğine dikkati çeken Karabulut, kendilerinin ise kemiklerin Aziz Nicholas'a ait olmadığını savunduklarını aktardı. Müzeden ''Karbon 14'' testi yapılmasını istediklerini kaydeden Karabulut, ''İtalya'daki kemikler sayıldı ve eksik parça olmadığı tespit edildi. Antalya'ya gelen bir antropolog, yaptığı incelemenin adından, kemiklerin 19. yüzyılda yaşamış genç bir insana ait olduğunu söyledi. Aziz Nicholas'ın 4. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Artık Antalya Müzesi'nde sergilenen kemiklerin Aziz Nicholas'a ait olmadığı ortaya çıktı'' dedi. Kendisinin Antalya Müzesi'ne başvurduğunu ancak sonuç alamadığını ifade eden Karabulut, son olarak 20 Aralık 2010'da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a durumu yazdığını, bakanlığın da konuyla ilgili soruşturma istediğini ileri sürdü. Soruşturma sonucunda haklı olduğunun ortaya çıktığını savunan Karabulut, ''Aziz Nicholas'a ait olduğu söylenen bu kemikler 86 yıl sonra müzeden kaldırıldı. Müzecilikte olması gereken tavır budur. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tavrı göstermiştir'' diye konuştu. İtalya'daki kemiklerin siyasi ve dinsel yanının ön plana çıktığını dile getiren Karabulut, kemiklerin İtalya'da kalmasında Konsey olarak bir mahsur görmediklerini belirtti. Karabulut şöyle devam etti: ''Kemikler gelse bile siyasete ve dine alet olacaktır. Aziz Nicholas evrensel bir kimliktir. Tabii ki, yaşadığı topraklar burasıdır ve burada olması gerekiyordu ama sonraki gelişmeler, bunun siyaseten kullanılacağı yönünde olduğu için bu isteğimizden vazgeçtik.'' -KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ ACAR- Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise yaptığı açıklamada, Antalya Müzesi'nde kemikleri değil, kemiklerin içinde bulunduğu röliker kutusunu (Kül kutusu) sergilediklerini söyledi. ''Değerli eşya'' olarak sergilenen bu kutunun, tarihi Kaleiçi semtindeki kiliselerde kullanıldığını ve 1900'lü yıllardan kalma olduğunu anlatan İbrahim Acar, ''Zaman zaman eserlerin bakım ve temizliklerini yapıyoruz. Eser en güzel nerede sergilenir ona bakıyoruz. Arkadaşlarımız söz konusu kutuyu bir çok eser gibi geçici olarak temizliğe almışlar. Bir süre sonra tekrar yeni yüzüyle sergilenebilir. Zaten bir çok eserin de yeri zaman zaman değiştiriliyor'' dedi.