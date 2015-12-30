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Dünya

Noel ayinine kaykayla katılan rahip görevden alındı

San Pablo Piskoposluğu, rahip Jose'nin kaykayla ayine katılmasının "saygısızlık" olduğunu söylemişti

30 Aralık 2015 20:09

Filipinler'de Noel ayinine elektrikli kaykay üstünde katılan Albert San Jose adlı rahip geçici olarak görevden alındı. Rahibin kaykayla katıldığı ayinin görüntülerinin internette binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından San Pablo Piskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, yaşananların "ayine saygısızlık" olduğu belirtilmişti. Rahip Jose, olayın ardından özür dileyerek bunu bir daha yapmayacağını açıklamıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Filipinler'de Noel ayinine elektrikli kaykay üstünde katılan bir rahip geçici olarak görevden alındı. Rahibin görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşılmış, bunun üzerine San Pablo Piskoposluğu rahibin kilisede elektrikli kaykay kullanmasının "ayine saygısızlık" olduğunu söyleyerek bu hareketi kınamıştı.

 

 

Görüntülerde rahibin hoverboard ya da ginger adı verilen iki tekerlekli bir elektrikli kaykayın üstüne kilise içinde dolaştığı ve ilahi söylediği görülüyor. Albert San Jose adlı rahip olayın ardından özür dileyerek bunu bir daha yapmayacağını açıkladı. Bazı sosyal medya kullancıları ise rahibin kaykay kullanmasına destek verdi.

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