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Noel annelerden barış ve sevgi mesajı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - MERKEZİ Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından yılbaşı öncesi gelenekselleşen 'Noel Anne' çekimine katılan 18 manken, yeşil kostümlerle objektif karşısına geçti

13 Aralık 2017 13:18

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - MERKEZİ Antalya\'da bulunan Esline Ajans tarafından yılbaşı öncesi gelenekselleşen \'Noel Anne\' çekimine katılan 18 manken, yeşil kostümlerle objektif karşısına geçti.
Esline Mankenlik Ajansı ve Ramada Plaza Otel işbirliğiyle düzenlenen \'Noel Anne\' çekimi renkli görüntülere sahne oldu. 2018 yılına özel 18 manken yeşil kostümler içinde objektiflere poz verdi. Her yıl farklı bir konseptle hazırlanan \'Noel Anne\' çekiminin 2018 yılı mesajı \'Sevgi, Hoşgörü, Barış ve Güzellik\' oldu.
18 manken arasında Rusya, Ukrayna, Türkiye, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen mankenler olduğunu belirten Esline Ajans sahibi Esra Keskinol, \"Noel, dünyanın dört bir yanında kutlanan bir bayram. Biz de Antalya\'dan dostluk, barış ve sevgi mesajı vermek istedik. Farklı ırklardan, farklı dinlere mensup 18 manken aynı mesaj altında toplandı. Sevgi, barış, hoşgörü ve güzellik hayatımızın her anında bizlerle olsun\" dedi.

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