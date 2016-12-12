Noel Analar ve Babalar: Hedefimiz en az 250 çocuğa "Hohoho biz geldik" deyip, kahkahalar attırmak

Her yılbaşında ihtiyaç sahibi çocukları hediyelerle mutlu etmek amacıyla kurulan 'Noel Analar ve Babalar' grubu bu yılbaşında, "Hedefimiz en az 250 çocuğa, 'Hohoho biz geldik' deyip, kahkahalar attırmak" diyor. Her yıl aralık ayında farklı bir kentte hediye kampanyaları düzenleyen grup, bu yılbaşında İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat’taki; Türk, Kürt, Romen ve mülteci çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

"Biz yardım kampanyası değil, hediye kampanyası yapıyoruz. Hepimiz çocuktuk ve yılbaşında hediye almak belki de hâlâ hayalimiz" diyen 'Noel Analar ve Babalar,' gönüllü bağışlarla oyuncak, giyim eşyası, kırtasiye malzemesi, şekerleme gibi bir çocuğun neye ihtiyacı/özlemi varsa bir araya getirip, çeşitli etkinliklere Balatlı çocuklara sunacak.

İlk defa 2013 Gezi sürecinin ardından bir hayalin peşine takılıp bir araya gelen Noel Analar ve Babalar, 2014 yılbaşında Van'da depremzede çocuklar için bir kamyon dolusu hediye dağıttı ve yine 2015 yılbaşında Suruç Mülteci Kampları'ndaki en az 500 çocuğa 'Kollektif Yaşam İnisiyatifi’ öncülüğünde ulaştı.

Bu sene de 'Kollektif Yaşam İnisiyatifi' ile güç birliği yaparak, Balatlı ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıtmaya karar veren 'Noel Analar ve Babalar', umudunu kaybetmek üzere olan çocuklara, büyük ya da küçük destek olmak isteyen herkesi bekliyor.

Noel Analar ve Babalar Grubu'ndan Hazal Uluçay kuruluş hikâyelerini, bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapmak istediklerini T24'e anlattı:

"Hediye vermenin en güzel yolu Noel Anne ve baba olmaktı"

- ‘Noel Analar ve Babalar’ nasıl bir araya geldi?

Biz Gezi direnişinin hemen sonrasında 2013 yılının Kasım ayı sonlarında, sosyal medya üzerinden bir arkadaşımızın hayali üzerine bir araya geldik.

Arkadaşımız, Noel Baba olup kapı kapı gezerek çocukları sevindirmek istiyordu. Bu fikir üzerine, “Acaba Van depremzede çocuklarına gitsek mi?” diye bir fikir ortaya atıldı. Ve ilk etkinliğimizin çağrısı, “Noel Analar Babalar yılbaşında Van depremzede çocuklarına gidiyor” diye duyuruldu.

- Peki hedefinize ulaşabildiniz mi?

Elbette. Hatta hedefimizi aştık. Yaptığımız ön çalışmalarda 2 konteynır kentte; kaç çocuk olduğunu, yaş gruplarını ve ayakkabı numaralarını öğrenmiştik. Ve hedefimizi çok aşan bir destek aldık. Bu vesile ile Van’da depremzede çocuklardan başka, Çocuk ve Gençlik Merkezi ‘ne (ÇOGEM), madde bağımlısı çocuklara, bir de köye ulaştık. ’10 tekerlekli’ bir kamyon dolusu hediyemizi dağıtıp, Van’da kendimizi bir kahvaltıyla ödüllendirip döndük.

- Sadece hediye mi dağıtıyorsunuz, yoksa etkinlikler de düzenleyip çocuklarla etkileşimi arttırıyor musunuz?

Biz Van’a giderken yanımızda Tahribad-ı İsyan Grubunu, Palyaço Pul’u ve masal anlatıcısı bir arkadaşımızı da götürdük. Küçük bir konser ve etkinlikler yaptık. Hepimiz çok eğlendik ve bu vesile ile çocuklarla daha çabuk kaynaştık.

- Neden Noel Anne ve Baba?

Biz yardım kampanyası değil, hediye kampanyası yapıyoruz. Hepimiz çocuktuk ve yılbaşında hediye almak belki de hâlâ hayalimiz. Ve *Noel Baba’nın da bu topraklarda yaşamış bir figür olması sebebiyle, hediye vermenin en güzel yolu Noel Anne ve baba olmaktı.

(* Bütün dünyada Noel Baba olarak tanınan Aziz Nicholaos, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında önemli bir Lykia kenti olan Patara'da doğmuştur.)

- Geçen sene de Suruç’ta mülteci kampına gittiniz?

Evet. O kampanyaya da Kollektif Yaşam İnisiyatifi’nden arkadaşların öncülüğü ile dahil olduk. Orada da minimum 500 çocuğa ulaştık. Ayrıca yetişkinlere de gıda ve temel ihtiyaç desteğinde bulunduk. Depolarda desteklerin paylaşılması için ayrıca bir çalışma yürüttük. Adil ve dengeli dağıtım sağlanması açısından. Orada da gene Tahribad-ı İsyan Grubu ile müzik atölyeleri, Kollektif Yaşam İnisiyatifi ile Noel Babalar ve Analar Grubu olarak resim atölyeleri yaptık. Orada da oldukça başarılı bir çalışma yürüttük.

"Hedef Balat’taki ihtiyaç sahibi çocuklar…"

- Bu yılbaşı için neler planladınız?

Bu sene hepimiz ülkenin genel gidişatından ve çocukların başına kâbuslarda bile gelmeyecek kötülüklerden kan ağlarken, hareketsiz kalmamamız gerektiğini düşündük. Ve gene Kollektif Yaşam inisiyatifi ile güç birliği yaparak, İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıtmaya karar verdik. Çalışmaya çok geç başlamamıza rağmen, son sürat devam ediyoruz. Damlaya damlaya inanın göl oluyor. Hedefimiz en az 250 çocuğa, “Hohoho biz geldik” deyip, kahkahalar attırmak.

- Peki neden İstanbul? Belirlediğiniz özel bir semt var mı?

İstanbul’u seçtik çünkü vaktimiz dardı, projeye yeterli desteği sağlayabilmek adına bir an önce harekete geçmek istedik. Ayrıca ülkemizin OHAL sürecinde olması nedeniyle projenin başarısız olma ihtimalini hesaba katarak, bu sene ihtiyaç sahibi doğu illerimiz yerine yoksulluğun hızla arttığı İstanbul’a öncelik verdik. Hedef kitlemiz ise sadece Balat. Balat’taki ihtiyaç sahibi Türk, Kürt, Romen ve mülteci çocuklar…

- Nasıl destekler alıyorsunuz?

Çocuk kıyafeti, oyuncak, kırtasiye malzemesi, bebek maması, çikolata, şekerleme, balon… Bir çocuk neye ihtiyaç duyarsa hepsinden geliyor. Biz kutulara gene çok adil bir şekilde her birinden koyup dağıtım yapıyoruz. Bu sene de öyle olacak. Afişimizde bunu, her sene özellikle belirtiyoruz.

- Mesela ne gibi hediyeler geldi, geliyor?

Örneğin Kadıköy’de bir yurtta kalan kız öğrenciler, ilanı görünce bere örmeye başlamışlar, “Bir şey alamayız ama hepimiz bir çile yün alıp, bere öreriz” dediler. Şu an da tüm yurt bere örüyor. Örgü örmeyi bilmeyenlere bilenler öğretiyor, bu da bir dayanışma örneği. Dayanışmayla başaracağız. Her sene ister kapıdan ister bacadan olsun, bu karanlığa karşı tüm halkların çocuklarına ulaşmaya çalışmaya devam edeceğiz.

Noel Babalar ve Analar iletişim bilgileri:

Anadolu yakası / Hazal Uluçay :0(534) 278 97 66 (hazalulucay@gmail.com)

Avrupa yakası / Eylem Albayrak: 0(505) 939 94 91

Hediye gönderim adresi: Elif Arman / Küçük Salon

Caferağa Soner Sokak ( Eski Sokullu Sokak) No: 15/B

Bahariye- Kadıköy- İstanbul

Tlf: 0(533) 328 98 95

https://www.facebook.com/groups/624068174301474/