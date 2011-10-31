-Nöbetteki hemşireye acı sürpriz DENİZLİ (A.A) - 30.10.2011 - Acıpayam Devlet Hastanesinde nöbette olan hemşire, kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ve doktorların yaşama döndürmeye çalıştığı eşini görünce fenalaştı. Hemşirenin eşi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Acıpayam Endüstri Meslek Lisesi İngilizce öğretmeni Ramazan Barutçu (40), tamir için bıraktığı aracını teslim almak üzere gittiği Acıpayam Sanayi Sitesi'nde rahatsızlanarak yere yığıldı. Barutçu, çevredeki esnaflar tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada hastanede nöbetçi olan Gönül Barutçu, doktorların yaşama döndürmeye çalıştığı kişinin eşi olduğunu görünce fenalaştı. Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.