Nöbette uyandıran hastayı geri çevirdi

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli bir nöbetçi, kendisini uykusundan uyandıran hastayı tedavi etmeyi reddetti. Görevli, 24 saat boyunca çalıştığını ve çok yorgun olduğunu söyledi.

Aydın’ın Ilıdağ Köyü’nde yaşayan C.K., gece diş ağrısına dayanamayınca, acil diş çekim hizmeti veren Aydın Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İddiaya göre, hastanede nöbetçi kadın görevliyi uyandıran 68 yaşındaki C.K., dişinden çok rahatsız olduğunu belirtip yardım isteyince kadın görevli, 24 saattir görev yaptığını ve yorgun olduğunu belirterek kendisi ile ilgilenemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çaresiz kalan hasta ve yakınları Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Başhekimi Ersin Sancak’a ulaştı. Başhekimin araya girmesiyle kaydını yaptırabilen hastanın dişi çekildi.

Olaydan sonra ilgili kadın görevliden şikayetçi olan hasta ve yakınları, “Gece yarısı dişimiz ağrıdığı için 40-50 kilometre yoldan hastaneye geliyoruz. Nöbetteki görevliyi uyandırarak yardım istediğimiz için hekime bile gösterilmeden hastaneden kovuluyoruz. Yetkililerin acil servisteki bu keyfiliğe son vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Diş Hastanesi’nde görevli V.O.’nun ise 24 saattir nöbette olduğunu söyleyerek, kendisini şikayet edeceğini belirten hasta ve yakınlarına "istediğiniz gibi hakkınızı kullanabilirsiniz" dediği belirtildi.

Sağlık çalışanları mı sorumsuz yoksa..?